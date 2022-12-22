Экс-мэр свердловского города судится с депутатами из-за увольнения

Экс-мэр Алапаевска Сайгид Билалов судится с депутатами муниципалитета из-за досрочного увольнения. Глава города составил административный иск об оспаривании отставки. Об этом бывший глава города рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU.
«Удаление главы муниципального образования в отставку является законной при наличии установленных законом оснований и при строгом соблюдении процедуры привлечения к такой ответственности. Изложенные доводы в административном исковом заявлении подтверждают отсутствие предусмотренных законом оснований для отставки», — отметил Сайгид Билалов.
Бывший глава города считает, что решение гордумы Алапаевска нарушает его права и законные интересы. «За весь период полномочий меня, как главы муниципального образования город Алапаевск, судебных решений, подтверждающих мое бездействие, как должностного лица не принималось», — добавил он.
Ранее агентство сообщало, что с 22 декабря Сайгида Билалова досрочно отправили в отставку по инициативе депутатов. Мужчина подтвердил информацию о своем увольнении.
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