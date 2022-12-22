22 декабря 2022

Экс-мэр свердловского города судится с депутатами из-за увольнения

Экс-мэр Алапаевска Билалов оспаривает свою отставку из-за городских депутатов
© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по экономической политике. Курган, депутат, коридор, чиновник, коридор правительства, правительственные коридоры, правительство города
Глава города составил административный иск об оспаривании отставки Фото:

Экс-мэр Алапаевска Сайгид Билалов судится с депутатами муниципалитета из-за досрочного увольнения. Глава города составил административный иск об оспаривании отставки. Об этом бывший глава города рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU.

«Удаление главы муниципального образования в отставку является законной при наличии установленных законом оснований и при строгом соблюдении процедуры привлечения к такой ответственности. Изложенные доводы в административном исковом заявлении подтверждают отсутствие предусмотренных законом оснований для отставки», — отметил Сайгид Билалов.

Бывший глава города считает, что решение гордумы Алапаевска нарушает его права и законные интересы. «За весь период полномочий меня, как главы муниципального образования город Алапаевск, судебных решений, подтверждающих мое бездействие, как должностного лица не принималось», — добавил он.

Ранее агентство сообщало, что с 22 декабря Сайгида Билалова досрочно отправили в отставку по инициативе депутатов. Мужчина подтвердил информацию о своем увольнении.

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Экс-мэр Алапаевска Сайгид Билалов судится с депутатами муниципалитета из-за досрочного увольнения. Глава города составил административный иск об оспаривании отставки. Об этом бывший глава города рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU. «Удаление главы муниципального образования в отставку является законной при наличии установленных законом оснований и при строгом соблюдении процедуры привлечения к такой ответственности. Изложенные доводы в административном исковом заявлении подтверждают отсутствие предусмотренных законом оснований для отставки», — отметил Сайгид Билалов. Бывший глава города считает, что решение гордумы Алапаевска нарушает его права и законные интересы. «За весь период полномочий меня, как главы муниципального образования город Алапаевск, судебных решений, подтверждающих мое бездействие, как должностного лица не принималось», — добавил он. Ранее агентство сообщало, что с 22 декабря Сайгида Билалова досрочно отправили в отставку по инициативе депутатов. Мужчина подтвердил информацию о своем увольнении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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