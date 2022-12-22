Губернатор ЯНАО встретит первый тестовый рейс в аэропорту Нового Уренгоя. Инсайд

23 декабря 2022 в 12:57 Размер текста - 17 +

Губернатор Дмитрий Артюхов протестирует новый терминал аэропорта Нового Уренгоя Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Губернатор Дмитрий Артюхов протестирует новый терминал аэропорта Нового Уренгоя — он будет лично присутствовать в авиагавани, когда туда приземлится тестовый рейс. Об этом URA.RU сообщил в политическом истеблишменте региона. «В воскресенье губернатор приедет в аэропорт Нового Уренгоя, чтобы увидеть тестовую работу нового терминала. Пассажиры, которые прилетят из Салехард станут первыми, кто посетит новое здание авиагавани», — рассказал инсайдер. Ранее URA.RU сообщало, что после реконструкции аэропорт Нового Уренгоя получил разрешения на запуск. Авиагавань получила необходимые разрешения от Ростехнадзора и Росавиации.

Губернатор Дмитрий Артюхов протестирует новый терминал аэропорта Нового Уренгоя — он будет лично присутствовать в авиагавани, когда туда приземлится тестовый рейс. Об этом URA.RU сообщил в политическом истеблишменте региона. «В воскресенье губернатор приедет в аэропорт Нового Уренгоя, чтобы увидеть тестовую работу нового терминала. Пассажиры, которые прилетят из Салехард станут первыми, кто посетит новое здание авиагавани», — рассказал инсайдер. Ранее URA.RU сообщало, что после реконструкции аэропорт Нового Уренгоя получил разрешения на запуск. Авиагавань получила необходимые разрешения от Ростехнадзора и Росавиации.