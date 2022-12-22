Губернатор Дмитрий Артюхов протестирует новый терминал аэропорта Нового Уренгоя
Губернатор Дмитрий Артюхов протестирует новый терминал аэропорта Нового Уренгоя — он будет лично присутствовать в авиагавани, когда туда приземлится тестовый рейс. Об этом URA.RU сообщил в политическом истеблишменте региона.
«В воскресенье губернатор приедет в аэропорт Нового Уренгоя, чтобы увидеть тестовую работу нового терминала. Пассажиры, которые прилетят из Салехард станут первыми, кто посетит новое здание авиагавани», — рассказал инсайдер.
Ранее URA.RU сообщало, что после реконструкции аэропорт Нового Уренгоя получил разрешения на запуск. Авиагавань получила необходимые разрешения от Ростехнадзора и Росавиации.
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