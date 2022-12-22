22 декабря 2022

Губернатор ЯНАО встретит первый тестовый рейс в аэропорту Нового Уренгоя. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Салехард, жест руками, артюхов дмитрий
Губернатор Дмитрий Артюхов протестирует новый терминал аэропорта Нового Уренгоя Фото:

Губернатор Дмитрий Артюхов протестирует новый терминал аэропорта Нового Уренгоя — он будет лично присутствовать в авиагавани, когда туда приземлится тестовый рейс. Об этом URA.RU сообщил в политическом истеблишменте региона.

«В воскресенье губернатор приедет в аэропорт Нового Уренгоя, чтобы увидеть тестовую работу нового терминала. Пассажиры, которые прилетят из Салехард станут первыми, кто посетит новое здание авиагавани», — рассказал инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что после реконструкции аэропорт Нового Уренгоя получил разрешения на запуск. Авиагавань получила необходимые разрешения от Ростехнадзора и Росавиации.

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Губернатор Дмитрий Артюхов протестирует новый терминал аэропорта Нового Уренгоя — он будет лично присутствовать в авиагавани, когда туда приземлится тестовый рейс. Об этом URA.RU сообщил в политическом истеблишменте региона. «В воскресенье губернатор приедет в аэропорт Нового Уренгоя, чтобы увидеть тестовую работу нового терминала. Пассажиры, которые прилетят из Салехард станут первыми, кто посетит новое здание авиагавани», — рассказал инсайдер. Ранее URA.RU сообщало, что после реконструкции аэропорт Нового Уренгоя получил разрешения на запуск. Авиагавань получила необходимые разрешения от Ростехнадзора и Росавиации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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