В ЯНАО дошкольников кормили некачественным маслом

22 ноября 2022 в 04:00 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое воспитанников детского сада кормили маслом из неизвестного сырья Фото: Денис Моргунов © URA.RU В детский сад Нового Уренгоя (ЯНАО) поступило 40 килограмм сливочного масла из неизвестного сырья. Об этом сообщает федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. «Установлено, что в адрес детского сада „Радуга‚поступило 40 кг масла традиционного ‚Просто молоко‘, произведенного в Республике Татарстан. В результате анализа выявлено, что производителем выработано 185 011 кг масла из 144 911 кг молока. Такого количества сырья явно недостаточно для выработки указанной продукции“, — сообщает пресс-служба ведомства. Предприятие-изготовитель производило сливочное масло из неизвестного сырья, тем самым грубо нарушая технические регламенты и создавая угрозу для здоровья граждан. Информация о выявленных нарушениях направлена в детский сад, поставщику и производителю продукции, а также оповещены соответствующие службы и надзорные органы. Ранее URA.RU рассказало, что в школы Ямала поступали контрафактные продукты, предназначенные для питания учащихся. Нарушения находили не только в школах, но и детских садах.

В детский сад Нового Уренгоя (ЯНАО) поступило 40 килограмм сливочного масла из неизвестного сырья. Об этом сообщает федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. «Установлено, что в адрес детского сада „Радуга‚поступило 40 кг масла традиционного ‚Просто молоко‘, произведенного в Республике Татарстан. В результате анализа выявлено, что производителем выработано 185 011 кг масла из 144 911 кг молока. Такого количества сырья явно недостаточно для выработки указанной продукции“, — сообщает пресс-служба ведомства. Предприятие-изготовитель производило сливочное масло из неизвестного сырья, тем самым грубо нарушая технические регламенты и создавая угрозу для здоровья граждан. Информация о выявленных нарушениях направлена в детский сад, поставщику и производителю продукции, а также оповещены соответствующие службы и надзорные органы. Ранее URA.RU рассказало, что в школы Ямала поступали контрафактные продукты, предназначенные для питания учащихся. Нарушения находили не только в школах, но и детских садах.