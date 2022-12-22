Челябинцев набирают для охраны и ремонта артвооружения под Иркутском

23 декабря 2022 в 13:46 Размер текста - 17 +

К кандидатам на поступление на службу предъявляется целый ряд требований Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителей Челябинской области набирают на службу по контракту на базу хранения и ремонта артиллерийского вооружения под Иркутском. Согласно тексту объявления, опубликованному на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, кандидаты должны соответствовать ряду требований. «Кандидат должен иметь хорошее здоровье, необходимый уровень образования, физподгтовку и быть профпригодным. Кандидат и его близкие родственники не должны иметь судимостей и иностранного гражданства», — говорится в объявлении. Прошедшие отбор и поступившие на службу получают все льготы, положенные военным. Первоначальное денежное довольствие будет на уровне 40 тысяч рублей. Помимо этого, ежегодно сотрудники получают материальную помощь в размере одного оклада. Помимо хорошей зарплаты, военнослужащие и члены их семей имеют право на социальные гарантии от государства: бесплатное медобеспечение, ежегодный оплачиваемый отпуск, проезд на безвозмездной основе к месту отпуска. На службу не примут в нескольких случаях. Один из них — это несоответствие кандидата требованиям. Также кандидата не примут на службу при наличии у него судимости, и в случае, если он употреблял наркотики. Ранее челябинцев приглашали служить в отряд специального назначения «Оберег». Спецназу нужны разведчики. Подписать контракт с отрядом можно на полгода, на год или на три. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителей Челябинской области набирают на службу по контракту на базу хранения и ремонта артиллерийского вооружения под Иркутском. Согласно тексту объявления, опубликованному на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, кандидаты должны соответствовать ряду требований. «Кандидат должен иметь хорошее здоровье, необходимый уровень образования, физподгтовку и быть профпригодным. Кандидат и его близкие родственники не должны иметь судимостей и иностранного гражданства», — говорится в объявлении. Прошедшие отбор и поступившие на службу получают все льготы, положенные военным. Первоначальное денежное довольствие будет на уровне 40 тысяч рублей. Помимо этого, ежегодно сотрудники получают материальную помощь в размере одного оклада. Помимо хорошей зарплаты, военнослужащие и члены их семей имеют право на социальные гарантии от государства: бесплатное медобеспечение, ежегодный оплачиваемый отпуск, проезд на безвозмездной основе к месту отпуска. На службу не примут в нескольких случаях. Один из них — это несоответствие кандидата требованиям. Также кандидата не примут на службу при наличии у него судимости, и в случае, если он употреблял наркотики. Ранее челябинцев приглашали служить в отряд специального назначения «Оберег». Спецназу нужны разведчики. Подписать контракт с отрядом можно на полгода, на год или на три.