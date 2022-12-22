22 декабря 2022

Для тюменцев запустят новый прямой рейс в Томск

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, небо, самолет, самолет в небе
Рейс в Томск будет осуществляться дважды в неделю Фото:

Авиакомпания S7 с 3 января вводит прямые рейсы из Тюмени в Томск. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аэропорта Рощино.

«С 3 января 2023 года партнер международного аэропорта Рощино авиакомпания S7 приступает к выполнению полетов из Тюмени в Томск», — передает ведомство. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю — во вторник и воскресенье.

Ранее агентство рассказывало о том, что также с нового года в Рощино запустят два новый рейса — в Новокузнецк и Барнаул. Первый рейс отправится в Новокузнецк уже 8 января. В Барнаул тюменцы смогут улететь начиная с 5 января.

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Авиакомпания S7 с 3 января вводит прямые рейсы из Тюмени в Томск. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аэропорта Рощино. «С 3 января 2023 года партнер международного аэропорта Рощино авиакомпания S7 приступает к выполнению полетов из Тюмени в Томск», — передает ведомство. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю — во вторник и воскресенье. Ранее агентство рассказывало о том, что также с нового года в Рощино запустят два новый рейса — в Новокузнецк и Барнаул. Первый рейс отправится в Новокузнецк уже 8 января. В Барнаул тюменцы смогут улететь начиная с 5 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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