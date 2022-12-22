Для тюменцев запустят новый прямой рейс в Томск

23 декабря 2022 в 14:23 Размер текста - 17 +

Рейс в Томск будет осуществляться дважды в неделю Фото: Денис Моргунов © URA.RU Авиакомпания S7 с 3 января вводит прямые рейсы из Тюмени в Томск. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аэропорта Рощино. «С 3 января 2023 года партнер международного аэропорта Рощино авиакомпания S7 приступает к выполнению полетов из Тюмени в Томск», — передает ведомство. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю — во вторник и воскресенье. Ранее агентство рассказывало о том, что также с нового года в Рощино запустят два новый рейса — в Новокузнецк и Барнаул. Первый рейс отправится в Новокузнецк уже 8 января. В Барнаул тюменцы смогут улететь начиная с 5 января.

Авиакомпания S7 с 3 января вводит прямые рейсы из Тюмени в Томск. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аэропорта Рощино. «С 3 января 2023 года партнер международного аэропорта Рощино авиакомпания S7 приступает к выполнению полетов из Тюмени в Томск», — передает ведомство. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю — во вторник и воскресенье. Ранее агентство рассказывало о том, что также с нового года в Рощино запустят два новый рейса — в Новокузнецк и Барнаул. Первый рейс отправится в Новокузнецк уже 8 января. В Барнаул тюменцы смогут улететь начиная с 5 января.