В Совфеде назвали главную цель Запада в борьбе с РФ

Западные страны ставят перед собой цель раздробить Россию на несколько враждующих между собой государств. Об этом говорится в ежегодном докладе комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ.
«Конечной целью западных недругов России является уничтожение нашего Отечества как такового, как единого государства — посредством разделения его на ряд независимых, враждебных друг другу территорий», — передает содержание документа РИА Новости. На фоне таких устремлений Запада в Совфеде планируют усилить работу и взаимодействие с органами власти в регионах. Также в документе отмечается, что по планам западных стран множество государств, которые останутся после развала России, должны встать в вассальную зависимость от США.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных лидеров не бояться развала России. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Западе на протяжении многих веков вынашивались планы по разрушению российского государства, передает RT.
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Западные страны ставят перед собой цель раздробить Россию на несколько враждующих между собой государств. Об этом говорится в ежегодном докладе комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ. «Конечной целью западных недругов России является уничтожение нашего Отечества как такового, как единого государства — посредством разделения его на ряд независимых, враждебных друг другу территорий», — передает содержание документа РИА Новости. На фоне таких устремлений Запада в Совфеде планируют усилить работу и взаимодействие с органами власти в регионах. Также в документе отмечается, что по планам западных стран множество государств, которые останутся после развала России, должны встать в вассальную зависимость от США. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных лидеров не бояться развала России. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Западе на протяжении многих веков вынашивались планы по разрушению российского государства, передает RT.