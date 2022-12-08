Кулеба призвал Запад к развалу России

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ХХ съезд партии
По мнению Кулебы, мировым лидерам не стоит опасаться развала России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мировых лидеров не бояться развала России. Такое заявление он сделал в интервью The Wall Street Journal.

«Я призываю мир не бояться развала России. Если колеса истории начнут вращаться, ни один человек ее не изменит», — цитирует издание главу украинского МИД.

Ранее с призывом к Западу не бояться возможной эскалации российско-украинского конфликта обращался глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. Тогда он заявлял, что западные страны должны позволить украинцам использовать оружие для поражения ракетных объектов и аэродромов России, сообщает RT.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мировых лидеров не бояться развала России. Такое заявление он сделал в интервью The Wall Street Journal. «Я призываю мир не бояться развала России. Если колеса истории начнут вращаться, ни один человек ее не изменит», — цитирует издание главу украинского МИД. Ранее с призывом к Западу не бояться возможной эскалации российско-украинского конфликта обращался глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. Тогда он заявлял, что западные страны должны позволить украинцам использовать оружие для поражения ракетных объектов и аэродромов России, сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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