Главы трех курганских округов признаны самыми активными в соцсетях

Аккаунты глав Целинного, Половиннского и Варгашинского округов Курганской области признаны лучшими среди страниц руководителей муниципалитетов в различных соцсетях. Об этом говорится в рейтинге, составленном Центром управления регионом (ЦУР).
«По итогам исследования аккаунтов глав за период с октября по декабрь, в топ-3 вошли Александр Сытов (Целинный округ), Валерий Яковлев (Варгашинский округ) и Вадим Меньщиков (Половинский округ)», — такие результаты рейтинга представлены на сайте газеты «Курган и курганцы». Одним из основных критериев, который учитывался в рейтинге, являлось качество обратной связи.
За последние три месяца мэры писали в соцсетях об обращениях граждан, итогах года, новогодних украшениях сел и городов, а также о своих рабочих буднях. Информация о других главах муниципалитетов не указана.
До этого URA.RU сообщало, что Курганская область вошла в топ-10 регионов по исполнению закона об обязательном освещении своей деятельности в соцсетях. Рейтинг составлен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
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Аккаунты глав Целинного, Половиннского и Варгашинского округов Курганской области признаны лучшими среди страниц руководителей муниципалитетов в различных соцсетях. Об этом говорится в рейтинге, составленном Центром управления регионом (ЦУР). «По итогам исследования аккаунтов глав за период с октября по декабрь, в топ-3 вошли Александр Сытов (Целинный округ), Валерий Яковлев (Варгашинский округ) и Вадим Меньщиков (Половинский округ)», — такие результаты рейтинга представлены на сайте газеты «Курган и курганцы». Одним из основных критериев, который учитывался в рейтинге, являлось качество обратной связи. За последние три месяца мэры писали в соцсетях об обращениях граждан, итогах года, новогодних украшениях сел и городов, а также о своих рабочих буднях. Информация о других главах муниципалитетов не указана. До этого URA.RU сообщало, что Курганская область вошла в топ-10 регионов по исполнению закона об обязательном освещении своей деятельности в соцсетях. Рейтинг составлен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.