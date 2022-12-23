Глава Евросовета заявил, что Россию невозможно исключить из Совбеза ООН

23 декабря 2022 в 17:32 Размер текста - 17 +

ООН еще до начала СВО сталкивалась с трудностями при решении глобальных проблем Фото: Официальный сайт президента Украины Исключение России из Совета безопасности ООН на данный момент невозможно. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель. «На данный момент это [исключение РФ из Совбеза — прим. URA.RU] невозможно, это приведет в тупик сам концепт безопасности ООН», — передает слова Мишеля RTVI. Тем не менее, глава совета уверен в необходимости установить механизм «приостановки» членства российской стороны в Совбезе ООН. Председатель Совбеза отметил, что еще до начала спецоперации «концепт безопасности ООН уже тогда барахлил». Также он имел трудности в функционировании в ходе решения глобальных проблем. Ранее в Конгрессе призвали президента США Джо Байдена добиться исключения России из Совета безопасности ООН. По мнению конгрессменов, российская сторона нарушает устав организации. Позже политолог Сергей Марков заявил, что исключение РФ вынудит Москву использовать ядерное оружие для защиты.

Исключение России из Совета безопасности ООН на данный момент невозможно. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель. «На данный момент это [исключение РФ из Совбеза — прим. URA.RU] невозможно, это приведет в тупик сам концепт безопасности ООН», — передает слова Мишеля RTVI. Тем не менее, глава совета уверен в необходимости установить механизм «приостановки» членства российской стороны в Совбезе ООН. Председатель Совбеза отметил, что еще до начала спецоперации «концепт безопасности ООН уже тогда барахлил». Также он имел трудности в функционировании в ходе решения глобальных проблем. Ранее в Конгрессе призвали президента США Джо Байдена добиться исключения России из Совета безопасности ООН. По мнению конгрессменов, российская сторона нарушает устав организации. Позже политолог Сергей Марков заявил, что исключение РФ вынудит Москву использовать ядерное оружие для защиты.