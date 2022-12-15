Политолог: исключение РФ из Совбеза ООН спровоцирует ядерную войну

15 декабря 2022 в 18:50 Размер текста - 17 +

Право вето в Совбезе ООН позволяет не допустить ядерную войну Фото: Официальный сайт президента Украины Если Россию лишат права вето в ООН, то это вынудит ее использовать ядерное оружие для защиты. Об этом заявил политолог Сергей Марков. «Есть страны, которые могут начать ядерную войну. Чтобы они ее не начали, им дали право вето на все решения Совбеза ООН. В том случае, если ядерная сверхдержава России будет лишена этого права вето, то, возможно, она будет вынуждена применить ядерное оружие для своей защиты», — передает Пятый канал. По его словам, статус постоянного члена Совбеза ООН и право вето помогают не допустить начала ядерной войны. В мире нарастает ядерная угроза, поэтому Россия рассматривает ядерное оружие как способ защиты от нарастающей угрозы, заявил ранее президент России Владимир Путин. Вашингтону невыгодна победа Украины в конфликте с РФ, потому что в таком случае обостряется угроза ядерной войны с Россией, сообщало издание 19FortyFive. Газета The Washington Post сообщала, что жители Киева начали готовиться к ядерной войне.

Если Россию лишат права вето в ООН, то это вынудит ее использовать ядерное оружие для защиты. Об этом заявил политолог Сергей Марков. «Есть страны, которые могут начать ядерную войну. Чтобы они ее не начали, им дали право вето на все решения Совбеза ООН. В том случае, если ядерная сверхдержава России будет лишена этого права вето, то, возможно, она будет вынуждена применить ядерное оружие для своей защиты», — передает Пятый канал. По его словам, статус постоянного члена Совбеза ООН и право вето помогают не допустить начала ядерной войны. В мире нарастает ядерная угроза, поэтому Россия рассматривает ядерное оружие как способ защиты от нарастающей угрозы, заявил ранее президент России Владимир Путин. Вашингтону невыгодна победа Украины в конфликте с РФ, потому что в таком случае обостряется угроза ядерной войны с Россией, сообщало издание 19FortyFive. Газета The Washington Post сообщала, что жители Киева начали готовиться к ядерной войне.