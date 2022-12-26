Курганцы станут больше платить за капремонт

Новый тариф начнет действовать с 1 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Взносы за капремонт в Курганской области с 1 января 2023 года вырастут с 9,45 рубля до 10,3 рубля за квадратный метр в месяц. Данная информация размещена на официальном интернет-портале правовой информации.

«Правительство Курганской области постановляет установить на территории Курганской области минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в размере 10,30 рубля в месяц на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года», — указано в документе, опубликованном на сайте.

1 января 2022 года в регионе впервые за восемь лет повысили взносы на капремонты. Тогда они выросли с 6,97 до 9,45 рублей за один квадратный метр. Тогда рост тарифа был связан с инфляцией и удорожанием стройматериалов.