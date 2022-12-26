26 декабря 2022

Курганцы станут больше платить за капремонт

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Деньги. Курган, рубль, монета, жкх, квартплата, деньги, платежка жкх, квитанции об оплате, коммуналка, коммунальный платеж
Новый тариф начнет действовать с 1 января Фото:

Взносы за капремонт в Курганской области с 1 января 2023 года вырастут с 9,45 рубля до 10,3 рубля за квадратный метр в месяц. Данная информация размещена на официальном интернет-портале правовой информации.

«Правительство Курганской области постановляет установить на территории Курганской области минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в размере 10,30 рубля в месяц на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года», — указано в документе, опубликованном на сайте.

1 января 2022 года в регионе впервые за восемь лет повысили взносы на капремонты. Тогда они выросли с 6,97 до 9,45 рублей за один квадратный метр. Тогда рост тарифа был связан с инфляцией и удорожанием стройматериалов.

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Взносы за капремонт в Курганской области с 1 января 2023 года вырастут с 9,45 рубля до 10,3 рубля за квадратный метр в месяц. Данная информация размещена на официальном интернет-портале правовой информации. «Правительство Курганской области постановляет установить на территории Курганской области минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в размере 10,30 рубля в месяц на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года», — указано в документе, опубликованном на сайте. 1 января 2022 года в регионе впервые за восемь лет повысили взносы на капремонты. Тогда они выросли с 6,97 до 9,45 рублей за один квадратный метр. Тогда рост тарифа был связан с инфляцией и удорожанием стройматериалов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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