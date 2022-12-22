22 декабря 2022

Президент России представил к наградам жителей ХМАО

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Сергей Корсиков представлен к медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Фото:

Президент России Владимир Путин представил жителей Ханты-Мансийского автономного округа Сергея Корсикова и Татьяну Тычину к государственным наградам. Указ о награждении опубликован на официальном портале правовой информации.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени <…> Сергея Корсикова — слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования акционерного общества «Березовогаз» <…> присвоить почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской федерации» Татьяне Тычиной — преподавателю муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска «Детская школа искусств №1», — сказано в указе президента.

Ранее URA.RU писало что президент России Владимир Путин наградил жителя ХМАО Григория Делиева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награда вручена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

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Президент России Владимир Путин представил жителей Ханты-Мансийского автономного округа Сергея Корсикова и Татьяну Тычину к государственным наградам. Указ о награждении опубликован на официальном портале правовой информации. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени <…> Сергея Корсикова — слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования акционерного общества «Березовогаз» <…> присвоить почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской федерации» Татьяне Тычиной — преподавателю муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска «Детская школа искусств №1», — сказано в указе президента. Ранее URA.RU писало что президент России Владимир Путин наградил жителя ХМАО Григория Делиева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награда вручена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
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