Мэр из ХМАО оправдался за задержку зарплаты учителям

23 декабря 2022 в 19:00 Размер текста - 17 +

Мэр Урая Тимур Закирзянов назвал информацию о задержке зарплаты учителям надуманной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэр Урая Тимур Закирзянов во время ежегодного отчета перед депутатами оправдался за невыплату зарплаты работникам образования. Глава города назвал эту информацию надуманной и заверил депутатов, что все учителя во всех образовательных организациях вовремя получили выплаты, передает журналист URA.RU. «На сегодняшний момент таких нарушений у нас не выявлено. Сегодня все положенные выплаты всем работникам образовательной сферы проведены. Проблема, наверное, в большей степени, носила надуманный характер, было создано много шума вокруг этого. Да, были определенные нюансы, этому предшествовал целый ряд событий», — сказал Закирзянов во время своего ежегодного отчета перед депутатами, отвечая на вопрос вице-спикер думы Урая Рустама Миникаева. Он объяснил, что проблема возникла из-за снижения количества детей в школах и одновременно из-за увеличения накладки на педагогов. «Но это не привело к невыплатам зарплаты», — заключил Закирзянов. Однако в распоряжении редакции есть копия документа, в котором вице-губернатор ХМАО Всеволод Кольцов сообщает одному из депутатов о том, что городская прокуратура начала внеплановые проверки в образовательных организациях. «В ходе проведения проверки подтвердился факт приостановления проведения часов внеурочной деятельности <…> Директор МБОУ „Гимназия имени А.И. Яковлева“ Овденко Н.Б. привлечена к дисциплинарной ответственности в виде выговора. Трудовые права работников будут восстановлены путем проведения сверки и оплаты проведенных часов внеурочной деятельности в срок до 26 декабря», — сказано в документе. В остальных образовательных организациях выплаты производится в установленные сроки. В администрацию Урая был направлен запрос, на момент публикации ответ на него не поступил.



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В администрации Урая подтвердили информацию о проверках, однако с результатами проверки не знакомы. «Заработная плата в гимназии, как и во всех учреждениях выплачивается в полном объеме», — заключили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что директор городского детского сада № 19 «Радость» в Урае Ирина Цаур просит работников по собственному желанию уходить на больничный или неоплачиваемый отпуск. Связано это якобы с тем, что учреждению нечем платить зарплату. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэр Урая Тимур Закирзянов во время ежегодного отчета перед депутатами оправдался за невыплату зарплаты работникам образования. Глава города назвал эту информацию надуманной и заверил депутатов, что все учителя во всех образовательных организациях вовремя получили выплаты, передает журналист URA.RU. «На сегодняшний момент таких нарушений у нас не выявлено. Сегодня все положенные выплаты всем работникам образовательной сферы проведены. Проблема, наверное, в большей степени, носила надуманный характер, было создано много шума вокруг этого. Да, были определенные нюансы, этому предшествовал целый ряд событий», — сказал Закирзянов во время своего ежегодного отчета перед депутатами, отвечая на вопрос вице-спикер думы Урая Рустама Миникаева. Он объяснил, что проблема возникла из-за снижения количества детей в школах и одновременно из-за увеличения накладки на педагогов. «Но это не привело к невыплатам зарплаты», — заключил Закирзянов. Однако в распоряжении редакции есть копия документа, в котором вице-губернатор ХМАО Всеволод Кольцов сообщает одному из депутатов о том, что городская прокуратура начала внеплановые проверки в образовательных организациях. «В ходе проведения проверки подтвердился факт приостановления проведения часов внеурочной деятельности <…> Директор МБОУ „Гимназия имени А.И. Яковлева“ Овденко Н.Б. привлечена к дисциплинарной ответственности в виде выговора. Трудовые права работников будут восстановлены путем проведения сверки и оплаты проведенных часов внеурочной деятельности в срок до 26 декабря», — сказано в документе. В остальных образовательных организациях выплаты производится в установленные сроки. В администрацию Урая был направлен запрос, на момент публикации ответ на него не поступил. Обновлено: В администрации Урая подтвердили информацию о проверках, однако с результатами проверки не знакомы. «Заработная плата в гимназии, как и во всех учреждениях выплачивается в полном объеме», — заключили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что директор городского детского сада № 19 «Радость» в Урае Ирина Цаур просит работников по собственному желанию уходить на больничный или неоплачиваемый отпуск. Связано это якобы с тем, что учреждению нечем платить зарплату.