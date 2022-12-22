Мэр из ХМАО оправдался за задержку зарплаты учителям

Мэр Урая Тимур Закирзянов во время ежегодного отчета перед депутатами оправдался за невыплату зарплаты работникам образования. Глава города назвал эту информацию надуманной и заверил депутатов, что все учителя во всех образовательных организациях вовремя получили выплаты, передает журналист URA.RU.
«На сегодняшний момент таких нарушений у нас не выявлено. Сегодня все положенные выплаты всем работникам образовательной сферы проведены. Проблема, наверное, в большей степени, носила надуманный характер, было создано много шума вокруг этого. Да, были определенные нюансы, этому предшествовал целый ряд событий», — сказал Закирзянов во время своего ежегодного отчета перед депутатами, отвечая на вопрос вице-спикер думы Урая Рустама Миникаева.
Он объяснил, что проблема возникла из-за снижения количества детей в школах и одновременно из-за увеличения накладки на педагогов. «Но это не привело к невыплатам зарплаты», — заключил Закирзянов.
Однако в распоряжении редакции есть копия документа, в котором вице-губернатор ХМАО Всеволод Кольцов сообщает одному из депутатов о том, что городская прокуратура начала внеплановые проверки в образовательных организациях. «В ходе проведения проверки подтвердился факт приостановления проведения часов внеурочной деятельности <…> Директор МБОУ „Гимназия имени А.И. Яковлева“ Овденко Н.Б. привлечена к дисциплинарной ответственности в виде выговора. Трудовые права работников будут восстановлены путем проведения сверки и оплаты проведенных часов внеурочной деятельности в срок до 26 декабря», — сказано в документе. В остальных образовательных организациях выплаты производится в установленные сроки. В администрацию Урая был направлен запрос, на момент публикации ответ на него не поступил.
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В администрации Урая подтвердили информацию о проверках, однако с результатами проверки не знакомы. «Заработная плата в гимназии, как и во всех учреждениях выплачивается в полном объеме», — заключили в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что директор городского детского сада № 19 «Радость» в Урае Ирина Цаур просит работников по собственному желанию уходить на больничный или неоплачиваемый отпуск. Связано это якобы с тем, что учреждению нечем платить зарплату.
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