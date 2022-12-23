Когда Игорь Озеров будет прощаться с элитой, пока неясно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-начальник полиции Екатеринбурга Игорь Озеров, попрощавшись с коллегами в последний рабочий день, отправился в подшефный детский дом в поселке Лосиный (под Березовским). Как рассказали URA.RU в УМВД Озеров передал социально-реабилитационному центру новогодние подарки. Статусного силовика сопровождал глава общественного совета при УМВД Антон Лапшин.

«[Озеров и Лапшин] вручили воспитанникам центра сладкие подарки и пожелали ребятам исполнения в новом году всех самых заветных желаний. Детишки, в свою очередь, подготовили для гостей стихи и песни», — поделились в УМВД.

Накануне стало известно, что глава МВД Владимир Колокольцев утвердил отставку Озерова. Рапорт о выходе на пенсию Озеров подал в начале ноября. В окружении полковника это объясняют его желанием больше времени проводить с семьей, а оппоненты говорят о некоем конфликте. Ожидается, что Озеров вернется в свой родной город Тверь и получит должность в одном из крупных холдингов. Дата его прощания с местным истеблишментом пока не определена.

УМВД Озеров возглавлял с марта 2020 года. А системе МВД прослужил около 30 лет. Озеров имеет несколько госнаград (включая медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени).