Одним из совладельцев компании-застройщика является бывший мэр Златоуста Жилин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-мэру Златоуста Вячеславу Жилину разрешили строить курорт в Миассе на Тургояке, одном из самых популярных озер в Челябинской области. Проект на строительство первого парк-отеля получил положительное заключение госэкспертизы, сообщается на сайте Единого государственного реестра.

«Парк-отель „Тургояк-Резорт“, расположенный по адресу: Челябинская область, г. Миасс, Юго-западный берег озера Тургояк, участок. Положительное заключение», — сообщается на сайте Единого государственного реестра.

Компания ООО «Тургояк-Резорт» построит отель на юго-западном берегу озера Тургояк, неподалеку от базы отдыха «Форелька». Площадь застройки составит 29 тысяч 301 квадратный метр. Кадастровая стоимость земельного участка оценивается в 6 млн 552 тысячи 875 рублей. Одним из совладельцев компании является бывший мэр Златоуста Жилин. Он же руководит фирмой.

Согласно публичной кадастровой карте, участок, на котором планируется строить объект, относится к землям особо охраняемых объектов. Застройщик взял участок в аренду.

Объект будет включать три отеля, комплекс из семи бассейнов, общежитие для персонала, двухэтажный ресторан, склад-ледник и инфраструктурные сооружения. В частности, построят канализационный коллектор от центра отдыха имени Федора Горелова до муниципального коллектора вдоль автодороги Миасс—Златоуст. Часть нового коллектора будет самотечной.

Парк-отель «Тургояк-Резорт» будет расположен на Юго-западном берегу озера Тургояк Скрин: Публичная кадастровая карта