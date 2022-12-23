Кличко заявил о полной остановке электротранспорта в Киеве

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Евромайдан. Киев, кличко виталий
Мэр Киева признал полную остановку работы электротранспорта Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Из-за дефицита электроэнергии в Киеве остановлена работа всего наземного электротранспорта. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

«Из-за дефицита электроэнергии мы приняли решение о прекращении работы наземного электротранспорта столицы — трамваев и троллейбусов», — рассказал Кличко в своем telegram-канале. По словам мэра, в городе сейчас на маршрутах электротранспорта курсируют только автобусы.

Ранее киевская администрация назвала ситуацию с энергоснабжением в городе тяжелой, слова властей передает RT. Также по заявлениям официальных представителей, электроэнергии хватает на обеспечение лишь 20% населения Киева.

Россия проводит спецоперацию на Украине с целью защиты жителей Донбасса. В рамках выполнения задач российская армия ударяет по объектам украинской военной и энергетической инфраструктуры.

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Из-за дефицита электроэнергии в Киеве остановлена работа всего наземного электротранспорта. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко. «Из-за дефицита электроэнергии мы приняли решение о прекращении работы наземного электротранспорта столицы — трамваев и троллейбусов», — рассказал Кличко в своем telegram-канале. По словам мэра, в городе сейчас на маршрутах электротранспорта курсируют только автобусы. Ранее киевская администрация назвала ситуацию с энергоснабжением в городе тяжелой, слова властей передает RT. Также по заявлениям официальных представителей, электроэнергии хватает на обеспечение лишь 20% населения Киева. Россия проводит спецоперацию на Украине с целью защиты жителей Донбасса. В рамках выполнения задач российская армия ударяет по объектам украинской военной и энергетической инфраструктуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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