Кличко заявил о полной остановке электротранспорта в Киеве 23 декабря 2022 в 23:20 Размер текста - 17 + Мэр Киева признал полную остановку работы электротранспорта Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за дефицита электроэнергии в Киеве остановлена работа всего наземного электротранспорта. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко. «Из-за дефицита электроэнергии мы приняли решение о прекращении работы наземного электротранспорта столицы — трамваев и троллейбусов», — рассказал Кличко в своем telegram-канале. По словам мэра, в городе сейчас на маршрутах электротранспорта курсируют только автобусы. Ранее киевская администрация назвала ситуацию с энергоснабжением в городе тяжелой, слова властей передает RT. Также по заявлениям официальных представителей, электроэнергии хватает на обеспечение лишь 20% населения Киева. Россия проводит спецоперацию на Украине с целью защиты жителей Донбасса. В рамках выполнения задач российская армия ударяет по объектам украинской военной и энергетической инфраструктуры. Из-за дефицита электроэнергии в Киеве остановлена работа всего наземного электротранспорта. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко. «Из-за дефицита электроэнергии мы приняли решение о прекращении работы наземного электротранспорта столицы — трамваев и троллейбусов», — рассказал Кличко в своем telegram-канале. По словам мэра, в городе сейчас на маршрутах электротранспорта курсируют только автобусы. Ранее киевская администрация назвала ситуацию с энергоснабжением в городе тяжелой, слова властей передает RT. Также по заявлениям официальных представителей, электроэнергии хватает на обеспечение лишь 20% населения Киева. Россия проводит спецоперацию на Украине с целью защиты жителей Донбасса. В рамках выполнения задач российская армия ударяет по объектам украинской военной и энергетической инфраструктуры. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям