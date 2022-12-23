WP: США за месяц производят снаряды для двух дней стрельбы ВСУ

23 декабря 2022 в 23:55 Размер текста - 17 +

Министр Армии США рассказала о проблемах в спонсировании Киева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вашингтон сталкивается с серьезным вызовом, снабжая Киева боеприпасами. Военная промышленность США вынуждена тратить месяц на то, чтобы изготовить снаряды, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) израсходуют за два дня. Об этом заявила министр Армии США Кристин Вормут. «Первоначальная операция по снабжению войск явно не была рассчитана на долгосрочную перспективу. Слабостью остается нехватка боеприпасов всех видов. Хотя планируется увеличение производства, оборонная промышленность США в настоящее время может производить около 14 000 155-мм гаубиц в месяц, а ВСУ производят такое же количество выстрелов за два дня», — заявила Вормут, слова которой передает The Washington Post. Также высокопоставленные чиновники сообщили изданию о том, что конфликт на Украине для Вашингтона «изнурителен». Он выявил ряд недостатков в стратегическом планировании и значительные недочеты в работе оборонно-промышленного комплекса страны. После начала спецоперации 24 февраля страны Запада стали активно вмешиваться в конфликт, поставляя Киеву оружие. В связи с этим американский телеканал CNN передавал заявление высокопоставленных чиновников США об истощении запасов оружия и боеприпасов страны. Несмотря на трудности со снабжением Украины боеприпасами, президент США Джо Байден пообещал, что Вашингтон поставит Киеву ЗРК Patriot и будет проводить обучение украинских военных, передает МК . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вашингтон сталкивается с серьезным вызовом, снабжая Киева боеприпасами. Военная промышленность США вынуждена тратить месяц на то, чтобы изготовить снаряды, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) израсходуют за два дня. Об этом заявила министр Армии США Кристин Вормут. «Первоначальная операция по снабжению войск явно не была рассчитана на долгосрочную перспективу. Слабостью остается нехватка боеприпасов всех видов. Хотя планируется увеличение производства, оборонная промышленность США в настоящее время может производить около 14 000 155-мм гаубиц в месяц, а ВСУ производят такое же количество выстрелов за два дня», — заявила Вормут, слова которой передает The Washington Post. Также высокопоставленные чиновники сообщили изданию о том, что конфликт на Украине для Вашингтона «изнурителен». Он выявил ряд недостатков в стратегическом планировании и значительные недочеты в работе оборонно-промышленного комплекса страны. После начала спецоперации 24 февраля страны Запада стали активно вмешиваться в конфликт, поставляя Киеву оружие. В связи с этим американский телеканал CNN передавал заявление высокопоставленных чиновников США об истощении запасов оружия и боеприпасов страны. Несмотря на трудности со снабжением Украины боеприпасами, президент США Джо Байден пообещал, что Вашингтон поставит Киеву ЗРК Patriot и будет проводить обучение украинских военных, передает МК.