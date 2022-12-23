Автомобилистов предупредили о новых пошлинах с 1 января

24 декабря 2022 в 04:33 Размер текста - 17 +

С 1 января увеличится пошлина за свидетельство о безопасности автомобиля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С января 2023 года начнут действовать поправки Налогового кодекса РФ, согласно которым появятся новые пошлины для автовладельцев, а старые увеличатся. Об этом сообщил управляющий партнер юридической компании «ШАГИ» Андрей Шарков. «С 1 января 2023 года выдача разрешения изменить конструкцию автомобиля обойдется в 1000 рублей. Такое свидетельство потребуется при доукомплектовании и переоборудовании грузового транспорта, установке газобаллонного оборудования, замене фар на другой источник света, создании специализированного автомобиля», — рассказал Шарков агентству экономической информации «Прайм». Также он добавил, что увеличится пошлина за выдачу свидетельства о безопасности транспортного средства с измененной конструкцией. Сейчас автомобилисты платят 800 рублей, а будут платить до 1500 рублей. Такое свидетельство необходимо, если автомобиль изготовлен самостоятельно, изменено заводское оснащение отечественного автомобиля или планируется ввоз иномарки через границу. «За допуск транспорта к перевозке опасных грузов придется заплатить 1500 рублей», — отметил Шарков. Такие документы необходимо получить, как правило, участникам коммерческого оборота, которые перевозят ядовитые, взрывчатые или радиоактивные грузы. Замена испорченных или утерянных документов также обойдется в полторы тысячи рублей, а продление свидетельства — еще в тысячу рублей. Ранее URA.RU рассказывало, какие изменения ждут граждан РФ после Нового года. Например, с 1 января повысят минимальный размер оплаты труда до 16 242 рублей. Также вводится ежемесячное пособие в связи с рождением ребенка. Его могут получать беременные, которые встали на учет в ранние сроки, а также граждане, у которых есть дети до 17 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С января 2023 года начнут действовать поправки Налогового кодекса РФ, согласно которым появятся новые пошлины для автовладельцев, а старые увеличатся. Об этом сообщил управляющий партнер юридической компании «ШАГИ» Андрей Шарков. «С 1 января 2023 года выдача разрешения изменить конструкцию автомобиля обойдется в 1000 рублей. Такое свидетельство потребуется при доукомплектовании и переоборудовании грузового транспорта, установке газобаллонного оборудования, замене фар на другой источник света, создании специализированного автомобиля», — рассказал Шарков агентству экономической информации «Прайм». Также он добавил, что увеличится пошлина за выдачу свидетельства о безопасности транспортного средства с измененной конструкцией. Сейчас автомобилисты платят 800 рублей, а будут платить до 1500 рублей. Такое свидетельство необходимо, если автомобиль изготовлен самостоятельно, изменено заводское оснащение отечественного автомобиля или планируется ввоз иномарки через границу. «За допуск транспорта к перевозке опасных грузов придется заплатить 1500 рублей», — отметил Шарков. Такие документы необходимо получить, как правило, участникам коммерческого оборота, которые перевозят ядовитые, взрывчатые или радиоактивные грузы. Замена испорченных или утерянных документов также обойдется в полторы тысячи рублей, а продление свидетельства — еще в тысячу рублей. Ранее URA.RU рассказывало, какие изменения ждут граждан РФ после Нового года. Например, с 1 января повысят минимальный размер оплаты труда до 16 242 рублей. Также вводится ежемесячное пособие в связи с рождением ребенка. Его могут получать беременные, которые встали на учет в ранние сроки, а также граждане, у которых есть дети до 17 лет.