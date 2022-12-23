Жена Зеленского рассказала о его реакции на начало СВО

Жена президента Украины Елена Зеленская рассказала о реакции своего мужа на начало спецоперации. По ее словам, президент отреагировал на известия об СВО словом «началось».
«Когда я спросила, что происходит, он ответил: „Началось“», — сказала Зеленская в интервью The Financial Times. По ее словам, после известий о начале спецоперации она сразу отправилась в бункер, а позже ее отвезли в засекреченное место.
Россия проводит спецоперацию на Украине с целью защиты жителей Донбасса. Ранее Елена Зеленская предрекла Украине проблемы из-за поддержки Европы.
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Жена президента Украины Елена Зеленская рассказала о реакции своего мужа на начало спецоперации. По ее словам, президент отреагировал на известия об СВО словом «началось». «Когда я спросила, что происходит, он ответил: „Началось“», — сказала Зеленская в интервью The Financial Times. По ее словам, после известий о начале спецоперации она сразу отправилась в бункер, а позже ее отвезли в засекреченное место. Россия проводит спецоперацию на Украине с целью защиты жителей Донбасса. Ранее Елена Зеленская предрекла Украине проблемы из-за поддержки Европы.