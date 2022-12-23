23 декабря 2022

Жена Зеленского рассказала о его реакции на начало СВО

Елена Зеленская описала реакцию президента Украины на начало спецоперации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, вышивка, зеленская елена
Елена Зеленская рассказала о реакции мужа на спецоперацию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жена президента Украины Елена Зеленская рассказала о реакции своего мужа на начало спецоперации. По ее словам, президент отреагировал на известия об СВО словом «началось».

«Когда я спросила, что происходит, он ответил: „Началось“», — сказала Зеленская в интервью The Financial Times. По ее словам, после известий о начале спецоперации она сразу отправилась в бункер, а позже ее отвезли в засекреченное место.

Россия проводит спецоперацию на Украине с целью защиты жителей Донбасса. Ранее Елена Зеленская предрекла Украине проблемы из-за поддержки Европы.

Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жена президента Украины Елена Зеленская рассказала о реакции своего мужа на начало спецоперации. По ее словам, президент отреагировал на известия об СВО словом «началось». «Когда я спросила, что происходит, он ответил: „Началось“», — сказала Зеленская в интервью The Financial Times. По ее словам, после известий о начале спецоперации она сразу отправилась в бункер, а позже ее отвезли в засекреченное место. Россия проводит спецоперацию на Украине с целью защиты жителей Донбасса. Ранее Елена Зеленская предрекла Украине проблемы из-за поддержки Европы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...