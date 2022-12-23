В пермском городе создадут зону отдыха за 80 миллионов рублей. Фото

24 декабря 2022 в 05:31 Размер текста - 17 +

На берегу городского пруда появится благоустроенная набережная (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Город Александровск (Пермский край) получит 80 миллионов рублей на создание зоны отдыха на берегу городского пруда. Проект «Мост времени» победил в федеральном конкурсе «Малые города и исторические поселения», организованном Минстроем России, сообщает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. «Главная цель проекта — создание для жителей комфортного пространства на берегу городского пруда. Там появится понтонная конструкция „купалка“, спортивная и детская площадки, пирсы, сцена, кафе и места для отдыха. Вся набережная будет объединена променадом и велодорожкой. Уверен, что это место станет достопримечательностью Александровска», — отмечает Дмитрий Махонин. Также губернатор рассказал, что это уже 11 победитель из Пермского края за три года участия в конкурсе. Ранее победителями стали проекты по благоустройству общественных пространств из Краснокамска, Кунгура, Чусового и Добрянки. Проект по благоустройству общественного пространства в Александровске Telegram-канал Дмитрия Махонина

Город Александровск (Пермский край) получит 80 миллионов рублей на создание зоны отдыха на берегу городского пруда. Проект «Мост времени» победил в федеральном конкурсе «Малые города и исторические поселения», организованном Минстроем России, сообщает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. «Главная цель проекта — создание для жителей комфортного пространства на берегу городского пруда. Там появится понтонная конструкция „купалка“, спортивная и детская площадки, пирсы, сцена, кафе и места для отдыха. Вся набережная будет объединена променадом и велодорожкой. Уверен, что это место станет достопримечательностью Александровска», — отмечает Дмитрий Махонин. Также губернатор рассказал, что это уже 11 победитель из Пермского края за три года участия в конкурсе. Ранее победителями стали проекты по благоустройству общественных пространств из Краснокамска, Кунгура, Чусового и Добрянки.