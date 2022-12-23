В ГД предложили использовать опыт киберспортсменов в военных операциях

24 декабря 2022 в 05:40 Размер текста - 17 +

Киберспортсмены могут помочь ВС РФ в спецоперации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Опыт киберспортсменов в использовании дронов могут начать применять в своих целях Вооруженные силы (ВС) РФ, этот вопрос будет обсуждаться рабочей группой по высокотехнологичным видам спорта совместно с Министерством обороны РФ. Об этом сообщил заместитель председателя думского комитета по спорту Амир Хамитов. «Мы обратились <…> с предложением организовать совместное рабочее совещание, в рамках которого предлагается [не только] обсудить накопленный <…> опыт, но и определить то, как этот опыт может быть эффективно применим министерством для реализации целей ВС РФ. БПЛА получили в последнее время активное развитие и применение, в будущем использование подобных технологий во время выполнения военных задач будет расширяться, и уже сейчас это требует определенных навыков у операторов беспилотников», — рассказал Хамитов РИА Новости. Он отметил, что Минобороны РФ оперативно откликнулось на данное предложение и уже 26 декабря планируется совместное рабочее совещание по заявленным вопросам. Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее основная цель — денацификация и демилитаризация страны, а также защита мирных жителей Донбасса. Беспилотные летальные аппараты показали высокую эффективность в ходе СВО: российские ударные беспилотники уже уничтожили более 600 украинских объектов, о чем заявил начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов, передает RT. Кроме того, в разговоре с URA.RU гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов рассказал о том, что новое вооружение, которое США поставят Украине в ближайшее время, будет неэффективно против атак российских беспилотников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Опыт киберспортсменов в использовании дронов могут начать применять в своих целях Вооруженные силы (ВС) РФ, этот вопрос будет обсуждаться рабочей группой по высокотехнологичным видам спорта совместно с Министерством обороны РФ. Об этом сообщил заместитель председателя думского комитета по спорту Амир Хамитов. «Мы обратились <…> с предложением организовать совместное рабочее совещание, в рамках которого предлагается [не только] обсудить накопленный <…> опыт, но и определить то, как этот опыт может быть эффективно применим министерством для реализации целей ВС РФ. БПЛА получили в последнее время активное развитие и применение, в будущем использование подобных технологий во время выполнения военных задач будет расширяться, и уже сейчас это требует определенных навыков у операторов беспилотников», — рассказал Хамитов РИА Новости. Он отметил, что Минобороны РФ оперативно откликнулось на данное предложение и уже 26 декабря планируется совместное рабочее совещание по заявленным вопросам. Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее основная цель — денацификация и демилитаризация страны, а также защита мирных жителей Донбасса. Беспилотные летальные аппараты показали высокую эффективность в ходе СВО: российские ударные беспилотники уже уничтожили более 600 украинских объектов, о чем заявил начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов, передает RT. Кроме того, в разговоре с URA.RU гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов рассказал о том, что новое вооружение, которое США поставят Украине в ближайшее время, будет неэффективно против атак российских беспилотников.