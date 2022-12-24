ВСУ обстреляли Кременную, погибли два мирных жителя

ВСУ пустили три снаряда по Кременной (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины ударили артиллерийским оружием по населенному пункту Кременная в ЛНР, в результате обстрела погибли два мирных жителя. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации вопросов.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел. В результате обстрела погибли два мирных жителя», — сообщает в
Уточняется, что обстрел прошел в 09:20. Зафиксировано три снаряда.
22 декабря ВСУ обстреляли Донецк. Ранение получил экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который находился в городской гостинице. Его помощник погиб.
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