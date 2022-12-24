ВСУ обстреляли Кременную, погибли два мирных жителя

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Последствия обстрела в Буденовском районе. Донецк, донецк, днр, разрушения, обстрел, сво
ВСУ пустили три снаряда по Кременной (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины ударили артиллерийским оружием по населенному пункту Кременная в ЛНР, в результате обстрела погибли два мирных жителя. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации вопросов.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел. В результате обстрела погибли два мирных жителя», — сообщает в telegram-канале СЦКК.

Уточняется, что обстрел прошел в 09:20. Зафиксировано три снаряда.

22 декабря ВСУ обстреляли Донецк. Ранение получил экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который находился в городской гостинице. Его помощник погиб.

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Вооруженные силы Украины ударили артиллерийским оружием по населенному пункту Кременная в ЛНР, в результате обстрела погибли два мирных жителя. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации вопросов. «Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел. В результате обстрела погибли два мирных жителя», — сообщает в telegram-канале СЦКК. Уточняется, что обстрел прошел в 09:20. Зафиксировано три снаряда. 22 декабря ВСУ обстреляли Донецк. Ранение получил экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который находился в городской гостинице. Его помощник погиб.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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