В Венгрии определились, кого поддерживают в спецоперации на Украине

Венгрия отстаивает свои интересы в конфликте России и Украины и поэтому не хочет разрывать экономические связи с Москвой. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Мы также на стороне венгров в русско-украинском конфликте. Не в наших интересах отказываться от всех наших экономических отношений с Россией. Мы смотрим на эти вопросы через венгерские линзы, а не через другую призму», — сказал Орбан в интервью венгерской газете Magyar Nemzet. Он отметил, что Венгрия также выступает за сохранение суверенитета Украины и поддерживает Киев.
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Венгрия отстаивает свои интересы в конфликте России и Украины и поэтому не хочет разрывать экономические связи с Москвой. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Мы также на стороне венгров в русско-украинском конфликте. Не в наших интересах отказываться от всех наших экономических отношений с Россией. Мы смотрим на эти вопросы через венгерские линзы, а не через другую призму», — сказал Орбан в интервью венгерской газете Magyar Nemzet. Он отметил, что Венгрия также выступает за сохранение суверенитета Украины и поддерживает Киев. Венгрия выступает против антироссийских санкций, которые вводит Евросоюз, сообщает «Царьград». Орбан считает, что ограничения не сработали. Советник премьер-министра страны Балаш Орбан призывал Еврокомиссию оценить последствия санкций против РФ. Венгрия также выступила за скорейшее принятие Украины в ЕС, передает «Национальная служба новостей» со ссылкой на Bloomberg.