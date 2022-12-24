В Венгрии определились, кого поддерживают в спецоперации на Украине

Премьер Венгрии Орбан: Будапешт защищает свои интересы в спецоперации РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виктор Орбан заявил, что не хочет разрывать связи с Москвой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Венгрия отстаивает свои интересы в конфликте России и Украины и поэтому не хочет разрывать экономические связи с Москвой. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Мы также на стороне венгров в русско-украинском конфликте. Не в наших интересах отказываться от всех наших экономических отношений с Россией. Мы смотрим на эти вопросы через венгерские линзы, а не через другую призму», — сказал Орбан в интервью венгерской газете Magyar Nemzet. Он отметил, что Венгрия также выступает за сохранение суверенитета Украины и поддерживает Киев.

Венгрия выступает против антироссийских санкций, которые вводит Евросоюз, сообщает «Царьград». Орбан считает, что ограничения не сработали. Советник премьер-министра страны Балаш Орбан призывал Еврокомиссию оценить последствия санкций против РФ. Венгрия также выступила за скорейшее принятие Украины в ЕС, передает «Национальная служба новостей» со ссылкой на Bloomberg.

Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Венгрия отстаивает свои интересы в конфликте России и Украины и поэтому не хочет разрывать экономические связи с Москвой. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Мы также на стороне венгров в русско-украинском конфликте. Не в наших интересах отказываться от всех наших экономических отношений с Россией. Мы смотрим на эти вопросы через венгерские линзы, а не через другую призму», — сказал Орбан в интервью венгерской газете Magyar Nemzet. Он отметил, что Венгрия также выступает за сохранение суверенитета Украины и поддерживает Киев. Венгрия выступает против антироссийских санкций, которые вводит Евросоюз, сообщает «Царьград». Орбан считает, что ограничения не сработали. Советник премьер-министра страны Балаш Орбан призывал Еврокомиссию оценить последствия санкций против РФ. Венгрия также выступила за скорейшее принятие Украины в ЕС, передает «Национальная служба новостей» со ссылкой на Bloomberg.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...