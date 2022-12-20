Власти Венгрии призвали Еврокомиссию оценить последствия санкций против России

20 декабря 2022 в 15:26 Размер текста - 17 +

ЕС должен обсудить санкции до введения новых, отметил Балаш Орбан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Еврокомиссия должна серьезно обсудить последствия санкций, вводимых против России. Об этом заявил советник премьер-министра страны Балаш Орбан после саммита Евросоюза. «Прежде чем мы согласуем десятый или одиннадцатый пакет [санкций против России], мы должны сесть и серьезно обсудить последствия санкций», — сказал Орбан в интервью Euractiv. Он подчеркнул, что санкции должны наносить больше вреда России, чем Европе. По его словам, только в таком случае они являются раузмными. Западные страны начали вводить санкции против России после начала ей спецоперации на Украине. Ранее Евросоюз принял и ввел в действие девятый пакет санкций в отношении российской стороны. В него вошли 168 организаций, связанных с военно-промышленным комплексом страны.

Еврокомиссия должна серьезно обсудить последствия санкций, вводимых против России. Об этом заявил советник премьер-министра страны Балаш Орбан после саммита Евросоюза. «Прежде чем мы согласуем десятый или одиннадцатый пакет [санкций против России], мы должны сесть и серьезно обсудить последствия санкций», — сказал Орбан в интервью Euractiv. Он подчеркнул, что санкции должны наносить больше вреда России, чем Европе. По его словам, только в таком случае они являются раузмными. Западные страны начали вводить санкции против России после начала ей спецоперации на Украине. Ранее Евросоюз принял и ввел в действие девятый пакет санкций в отношении российской стороны. В него вошли 168 организаций, связанных с военно-промышленным комплексом страны.