Власти Венгрии призвали Еврокомиссию оценить последствия санкций против России

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Виды Венгрии. Будапешт, Сзалка, Пакш, флаг евросоюза, венгрия, флаг венгрии
ЕС должен обсудить санкции до введения новых, отметил Балаш Орбан Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Еврокомиссия должна серьезно обсудить последствия санкций, вводимых против России. Об этом заявил советник премьер-министра страны Балаш Орбан после саммита Евросоюза.

«Прежде чем мы согласуем десятый или одиннадцатый пакет [санкций против России], мы должны сесть и серьезно обсудить последствия санкций», — сказал Орбан в интервью Euractiv. Он подчеркнул, что санкции должны наносить больше вреда России, чем Европе. По его словам, только в таком случае они являются раузмными.

Западные страны начали вводить санкции против России после начала ей спецоперации на Украине. Ранее Евросоюз принял и ввел в действие девятый пакет санкций в отношении российской стороны. В него вошли 168 организаций, связанных с военно-промышленным комплексом страны.

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Еврокомиссия должна серьезно обсудить последствия санкций, вводимых против России. Об этом заявил советник премьер-министра страны Балаш Орбан после саммита Евросоюза. «Прежде чем мы согласуем десятый или одиннадцатый пакет [санкций против России], мы должны сесть и серьезно обсудить последствия санкций», — сказал Орбан в интервью Euractiv. Он подчеркнул, что санкции должны наносить больше вреда России, чем Европе. По его словам, только в таком случае они являются раузмными. Западные страны начали вводить санкции против России после начала ей спецоперации на Украине. Ранее Евросоюз принял и ввел в действие девятый пакет санкций в отношении российской стороны. В него вошли 168 организаций, связанных с военно-промышленным комплексом страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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