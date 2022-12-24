Инфекционист рассказал, кому запрещено пить алкоголь в Новый год

Инфекционист Карпов: переболевшие свиным гриппом должны отказаться от спиртного в Новый год

24 декабря 2022 в 16:37 Размер текста - 17 +

Алкоголь не стоит употреблять до полного выздоровления Фото: Размик Закарян © URA.RU Переболевшим свиным гриппом лучше отказаться от алкоголя в Новый год. Об этом рассказал заведующий третьим инфекционным отделением ГБУЗ Клиническая больница Святителя Луки в Санкт-Петербурге Юлиан Карпов. «Это не последний Новый год в вашей жизни. Я настаиваю на том, чтобы переболевшие накануне свиным гриппом или любым другим респираторным заболеванием отказались от спиртных напитков. Организм еще окончательно не окреп, иммунитет не восстановился, органы окончательно не восстановились, а тут к ним приходит пиво, водка или вино, и наносит еще один удар», — сказал Карпов в интервью « Невским новостям ». Инфекционист отметил, что крайне вредно употреблять алкоголь до полного выздоровления. По его словам, любой грипп поражает не только органы дыхания. Последствиями употребления спиртных напитков в таком случае могут стать заболевания почек, печени, поджелудочной железы, сердца. Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что свиным гриппом заболели жители почти всех российских регионов, передает Nation News. Грипп может вызвать осложнения в виде поражения сердца или гриппозной пневмонии, рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Переболевшим свиным гриппом лучше отказаться от алкоголя в Новый год. Об этом рассказал заведующий третьим инфекционным отделением ГБУЗ Клиническая больница Святителя Луки в Санкт-Петербурге Юлиан Карпов. «Это не последний Новый год в вашей жизни. Я настаиваю на том, чтобы переболевшие накануне свиным гриппом или любым другим респираторным заболеванием отказались от спиртных напитков. Организм еще окончательно не окреп, иммунитет не восстановился, органы окончательно не восстановились, а тут к ним приходит пиво, водка или вино, и наносит еще один удар», — сказал Карпов в интервью «Невским новостям». Инфекционист отметил, что крайне вредно употреблять алкоголь до полного выздоровления. По его словам, любой грипп поражает не только органы дыхания. Последствиями употребления спиртных напитков в таком случае могут стать заболевания почек, печени, поджелудочной железы, сердца. Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что свиным гриппом заболели жители почти всех российских регионов, передает Nation News. Грипп может вызвать осложнения в виде поражения сердца или гриппозной пневмонии, рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.