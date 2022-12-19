19 декабря 2022

Инфекционист Роспотребнадзора предупредил об опасных последствиях гриппа

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Грипп — самая тяжелая из всех респираторных инфекций Фото:
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Свиной грипп — 2022

Гриппозная пневмония, поражение сердца и других органов — одни из вариантов осложнения после гриппа. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Самая тяжелая из всех респираторных инфекций — это грипп, поскольку чревата различными осложнениями. Самое классическое — гриппозная пневмония», — цитируют «Известия» эксперта. По словам Горелова, также возможно поражение сердца и других органов, систем.

При этом, по словам Горелова, на данный момент зафиксированы лишь единичные случаи летальных исходов от гриппа. «Гриппу подвержены дети до пяти лет, люди старше 65 лет, и те, кто имеет хронические заболевания», — пояснил мужчина. Он считает, что сейчас болеет много подростков.

Ранее в московском Роспотребнадзоре посоветовали сотрудникам медицинских учреждений носить защитные маски. Ими уже запасаются в аптеках Кургана. Эксперт по биобезопасности Николай Дурманов заявил, что в России могут вернуться ковидные ограничения из-за распространения ОРВИ, свиного гриппа и коронавируса.

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Гриппозная пневмония, поражение сердца и других органов — одни из вариантов осложнения после гриппа. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. «Самая тяжелая из всех респираторных инфекций — это грипп, поскольку чревата различными осложнениями. Самое классическое — гриппозная пневмония», — цитируют «Известия» эксперта. По словам Горелова, также возможно поражение сердца и других органов, систем. При этом, по словам Горелова, на данный момент зафиксированы лишь единичные случаи летальных исходов от гриппа. «Гриппу подвержены дети до пяти лет, люди старше 65 лет, и те, кто имеет хронические заболевания», — пояснил мужчина. Он считает, что сейчас болеет много подростков. Ранее в московском Роспотребнадзоре посоветовали сотрудникам медицинских учреждений носить защитные маски. Ими уже запасаются в аптеках Кургана. Эксперт по биобезопасности Николай Дурманов заявил, что в России могут вернуться ковидные ограничения из-за распространения ОРВИ, свиного гриппа и коронавируса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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