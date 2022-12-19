Инфекционист Роспотребнадзора предупредил об опасных последствиях гриппа

20 декабря 2022 в 06:50 Размер текста - 17 +

Грипп — самая тяжелая из всех респираторных инфекций Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Свиной грипп — 2022 Гриппозная пневмония, поражение сердца и других органов — одни из вариантов осложнения после гриппа. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. «Самая тяжелая из всех респираторных инфекций — это грипп, поскольку чревата различными осложнениями. Самое классическое — гриппозная пневмония», — цитируют «Известия» эксперта. По словам Горелова, также возможно поражение сердца и других органов, систем. При этом, по словам Горелова, на данный момент зафиксированы лишь единичные случаи летальных исходов от гриппа. «Гриппу подвержены дети до пяти лет, люди старше 65 лет, и те, кто имеет хронические заболевания», — пояснил мужчина. Он считает, что сейчас болеет много подростков. Ранее в московском Роспотребнадзоре посоветовали сотрудникам медицинских учреждений носить защитные маски. Ими уже запасаются в аптеках Кургана. Эксперт по биобезопасности Николай Дурманов заявил, что в России могут вернуться ковидные ограничения из-за распространения ОРВИ, свиного гриппа и коронавируса.

Гриппозная пневмония, поражение сердца и других органов — одни из вариантов осложнения после гриппа. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. «Самая тяжелая из всех респираторных инфекций — это грипп, поскольку чревата различными осложнениями. Самое классическое — гриппозная пневмония», — цитируют «Известия» эксперта. По словам Горелова, также возможно поражение сердца и других органов, систем. При этом, по словам Горелова, на данный момент зафиксированы лишь единичные случаи летальных исходов от гриппа. «Гриппу подвержены дети до пяти лет, люди старше 65 лет, и те, кто имеет хронические заболевания», — пояснил мужчина. Он считает, что сейчас болеет много подростков. Ранее в московском Роспотребнадзоре посоветовали сотрудникам медицинских учреждений носить защитные маски. Ими уже запасаются в аптеках Кургана. Эксперт по биобезопасности Николай Дурманов заявил, что в России могут вернуться ковидные ограничения из-за распространения ОРВИ, свиного гриппа и коронавируса.