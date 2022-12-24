В Париже начались стычки между протестующими курдами и полицией

24 декабря 2022 в 18:12 Размер текста - 17 +

Полиция Парижа попала под обстрел протестующих Фото: Анна Майорова © URA.RU В Париже начались потасовки между протестующими курдами и полицией. Стычки случились в ходе митинга, посвященного жертвам стрельбы, произошедшей в десятом округе. Об этом сообщили в BFMTV. «Хотя митинг пока в целом прошел мирно, на бульваре Тампль, недалеко от площади Республики, вспыхнули потасовки», — передает телеканал . Уточняется, что полиция попала под обстрел протестующих. Силовиков также закидывали уличной мебелью. Полицейские, в свою очередь, ответили слезоточивым газом. Почтить память «жертв бойни» пришло несколько тысяч человек. Митинг состоялся по инициативе Курдского демократического совета во Франции. Ранее, 22 декабря, 60-летний мужчина начал стрельбу недалеко от культурного центра курдов. Сообщалось, что несколько человек получили ранения, пишет «Национальная служба новостей». Позже стало известно о двух погибших. Задержанный стрелок объяснил свои действия «расизмом», сообщает деловое издание «Взгляд».

В Париже начались потасовки между протестующими курдами и полицией. Стычки случились в ходе митинга, посвященного жертвам стрельбы, произошедшей в десятом округе. Об этом сообщили в BFMTV. «Хотя митинг пока в целом прошел мирно, на бульваре Тампль, недалеко от площади Республики, вспыхнули потасовки», — передает телеканал. Уточняется, что полиция попала под обстрел протестующих. Силовиков также закидывали уличной мебелью. Полицейские, в свою очередь, ответили слезоточивым газом. Почтить память «жертв бойни» пришло несколько тысяч человек. Митинг состоялся по инициативе Курдского демократического совета во Франции. Ранее, 22 декабря, 60-летний мужчина начал стрельбу недалеко от культурного центра курдов. Сообщалось, что несколько человек получили ранения, пишет «Национальная служба новостей». Позже стало известно о двух погибших. Задержанный стрелок объяснил свои действия «расизмом», сообщает деловое издание «Взгляд».