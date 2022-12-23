В Каменске-Уральском (Свердловская область) загорелось кафе возле Свято-Троицкого собора. В результате пожара погиб сторож кафе, предполагает очевидец в соцсети.
«Горело кафе в старой части города, на остановочном комплексе, где нижняя церковь. Пожарные долго искали человека в сгоревшем помещении. Погиб сторож», — рассказал очевидец в telegram-канале «Инцидент Каменск-Уральский».
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что в свердловском поселке Черноисточинск загорелся четырехквартирный дом. В результате пожара погибли молодая мама и ее трехлетний сын.
Обновлено в 23:32: «На площади 30 квадратных метров сгорел сарай и поврежден пристрой к магазину. В тушении пожара были задействованы шесть спасателей и две пожарные машины», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. О погибшем не сообщается.
Фото: telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский»
Фото: telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский»
Фото: telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский»
Будьте в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и Свердловской области - читайте канал Екатское чтиво.
В Каменске-Уральском (Свердловская область) загорелось кафе возле Свято-Троицкого собора. В результате пожара погиб сторож кафе, предполагает очевидец в соцсети. «Горело кафе в старой части города, на остановочном комплексе, где нижняя церковь. Пожарные долго искали человека в сгоревшем помещении. Погиб сторож», — рассказал очевидец в telegram-канале «Инцидент Каменск-Уральский». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в свердловском поселке Черноисточинск загорелся четырехквартирный дом. В результате пожара погибли молодая мама и ее трехлетний сын. Обновлено в 23:32: «На площади 30 квадратных метров сгорел сарай и поврежден пристрой к магазину. В тушении пожара были задействованы шесть спасателей и две пожарные машины», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. О погибшем не сообщается.