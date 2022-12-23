23 декабря 2022

В Каменске-Уральском загорелось кафе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам очевидца, в результате пожара погиб сторож кафе (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) загорелось кафе возле Свято-Троицкого собора. В результате пожара погиб сторож кафе, предполагает очевидец в соцсети.

«Горело кафе в старой части города, на остановочном комплексе, где нижняя церковь. Пожарные долго искали человека в сгоревшем помещении. Погиб сторож», — рассказал очевидец в telegram-канале «Инцидент Каменск-Уральский».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в свердловском поселке Черноисточинск загорелся четырехквартирный дом. В результате пожара погибли молодая мама и ее трехлетний сын.

Обновлено в 23:32: «На площади 30 квадратных метров сгорел сарай и поврежден пристрой к магазину. В тушении пожара были задействованы шесть спасателей и две пожарные машины», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. О погибшем не сообщается.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) загорелось кафе возле Свято-Троицкого собора. В результате пожара погиб сторож кафе, предполагает очевидец в соцсети. «Горело кафе в старой части города, на остановочном комплексе, где нижняя церковь. Пожарные долго искали человека в сгоревшем помещении. Погиб сторож», — рассказал очевидец в telegram-канале «Инцидент Каменск-Уральский». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в свердловском поселке Черноисточинск загорелся четырехквартирный дом. В результате пожара погибли молодая мама и ее трехлетний сын. Обновлено в 23:32: «На площади 30 квадратных метров сгорел сарай и поврежден пристрой к магазину. В тушении пожара были задействованы шесть спасателей и две пожарные машины», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. О погибшем не сообщается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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