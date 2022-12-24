В мэрию города ЯНАО ищут чиновника на зарплату от 48 тысяч рублей

25 декабря 2022 в 03:17 Размер текста - 17 +

Главному специалисту управления экономики в Лабытнанги готовы платить от 48 до 77 тысяч рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU В администрацию Лабытнанги (ЯНАО) требуется главный специалист управления экономики, которому готовы платить от 48 до 77 тысяч рублей. Вакансия опубликована на портале «Госслужба». «Вакансия для замещения вакантной должности, по конкурсу. Главный специалист, управление экономики. Зарплата — от 48 720 до 77 870 рублей», — сообщается на портале. Главный специалист будет работать в секторе по развитию предпринимательской и инвестиционной деятельности. От кандидата требуется высшее образование и знание законов. Работодатель готов рассмотреть кандидатов без опыта работы госслужащим и стажа по специальности. Чиновнику обещают ненормированный рабочий день. Документы от желающих принимают до 27 января. Подробные требования к кандидатам, а также контактная информация опубликованы на портале. Ранее URA.RU рассказывало, что в администрацию Салехарда ищут заместителя начальника управления на такую же зарплату, как и у водителя-курьера. Требуются специалисты с высшим образованием и опытом работы.

В администрацию Лабытнанги (ЯНАО) требуется главный специалист управления экономики, которому готовы платить от 48 до 77 тысяч рублей. Вакансия опубликована на портале «Госслужба». «Вакансия для замещения вакантной должности, по конкурсу. Главный специалист, управление экономики. Зарплата — от 48 720 до 77 870 рублей», — сообщается на портале. Главный специалист будет работать в секторе по развитию предпринимательской и инвестиционной деятельности. От кандидата требуется высшее образование и знание законов. Работодатель готов рассмотреть кандидатов без опыта работы госслужащим и стажа по специальности. Чиновнику обещают ненормированный рабочий день. Документы от желающих принимают до 27 января. Подробные требования к кандидатам, а также контактная информация опубликованы на портале. Ранее URA.RU рассказывало, что в администрацию Салехарда ищут заместителя начальника управления на такую же зарплату, как и у водителя-курьера. Требуются специалисты с высшим образованием и опытом работы.