24 декабря 2022
23 декабря 2022
22 декабря 2022

В мэрию города ЯНАО ищут чиновника на зарплату от 48 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью. Дмитрий Шалабодов, руководитель УФАС по Свердловской области. Екатеринбург, кабинет чиновника, пустое кресло, рабочий стол
Главному специалисту управления экономики в Лабытнанги готовы платить от 48 до 77 тысяч рублей Фото:

В администрацию Лабытнанги (ЯНАО) требуется главный специалист управления экономики, которому готовы платить от 48 до 77 тысяч рублей. Вакансия опубликована на портале «Госслужба».

«Вакансия для замещения вакантной должности, по конкурсу. Главный специалист, управление экономики. Зарплата — от 48 720 до 77 870 рублей», — сообщается на портале.

Главный специалист будет работать в секторе по развитию предпринимательской и инвестиционной деятельности. От кандидата требуется высшее образование и знание законов. Работодатель готов рассмотреть кандидатов без опыта работы госслужащим и стажа по специальности. Чиновнику обещают ненормированный рабочий день. Документы от желающих принимают до 27 января. Подробные требования к кандидатам, а также контактная информация опубликованы на портале.

Ранее URA.RU рассказывало, что в администрацию Салехарда ищут заместителя начальника управления на такую же зарплату, как и у водителя-курьера. Требуются специалисты с высшим образованием и опытом работы.

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В администрацию Лабытнанги (ЯНАО) требуется главный специалист управления экономики, которому готовы платить от 48 до 77 тысяч рублей. Вакансия опубликована на портале «Госслужба». «Вакансия для замещения вакантной должности, по конкурсу. Главный специалист, управление экономики. Зарплата — от 48 720 до 77 870 рублей», — сообщается на портале. Главный специалист будет работать в секторе по развитию предпринимательской и инвестиционной деятельности. От кандидата требуется высшее образование и знание законов. Работодатель готов рассмотреть кандидатов без опыта работы госслужащим и стажа по специальности. Чиновнику обещают ненормированный рабочий день. Документы от желающих принимают до 27 января. Подробные требования к кандидатам, а также контактная информация опубликованы на портале. Ранее URA.RU рассказывало, что в администрацию Салехарда ищут заместителя начальника управления на такую же зарплату, как и у водителя-курьера. Требуются специалисты с высшим образованием и опытом работы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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