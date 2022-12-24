24 декабря 2022
23 декабря 2022

В Екатеринбурге мужчина упал с моста

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Екатеринбуржец ночью упал с автомобильного моста Фото:

В Екатеринбурге мужчина упал с автомобильного моста над улицей Серафимы Дерябиной. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

Несколько часов назад мужчина упал с автомобильного моста на пересечении улицы Серафимы Дерябиной и улицы Репина, передает слова очевидца telegram-канал «Свет Екатеринбург». Подробности происшествия на данный момент неизвестны.

Инцидент произошел ночью 25 декабря. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

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В Екатеринбурге мужчина упал с автомобильного моста над улицей Серафимы Дерябиной. Об этом сообщают очевидцы в соцсети. Несколько часов назад мужчина упал с автомобильного моста на пересечении улицы Серафимы Дерябиной и улицы Репина, передает слова очевидца telegram-канал «Свет Екатеринбург». Подробности происшествия на данный момент неизвестны. Инцидент произошел ночью 25 декабря. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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