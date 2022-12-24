В Екатеринбурге мужчина упал с моста

Екатеринбуржец ночью упал с автомобильного моста
В Екатеринбурге мужчина упал с автомобильного моста над улицей Серафимы Дерябиной. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.
Несколько часов назад мужчина упал с автомобильного моста на пересечении улицы Серафимы Дерябиной и улицы Репина, передает слова очевидца telegram-канал «Свет Екатеринбург». Подробности происшествия на данный момент неизвестны.
Инцидент произошел ночью 25 декабря. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.
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