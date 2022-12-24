В полиции рассказали, что мужчина выжил
В Екатеринбурге мужчина, упавший с автомобильного моста на дорогу, выжил. Об этом URA.RU рассказали в УМВД по Екатеринбургу.
«Сообщение по данному инциденту зарегистрировано в восьмом отделе полиции Верх-Исетского района. Установлено, что мужчина, упав на дорогу, выжил», — пояснили в ведомстве.
По данному происшествию проводится проверка. «По ее результатам будет принято обоснованное процессуальное решение», — резюмировали в УМВД по Екатеринбургу.
Инцидент произошел в ночь на 25 декабря на пересечении улицы Серафимы Дерябиной и улицы Репина. Информация о ЧП появилась в соцсетях.
Инцидент произошел ночью 25 декабря
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