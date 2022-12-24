24 декабря 2022
23 декабря 2022

В свердловской полиции рассказали подробности о мужчине, упавшем с моста. Фото

В Екатеринбурге мужчина упал с высокого моста на дорогу и выжил
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Полиция. Курган, полиция, сотрудники полиции
В полиции рассказали, что мужчина выжил Фото:

В Екатеринбурге мужчина, упавший с автомобильного моста на дорогу, выжил. Об этом URA.RU рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

«Сообщение по данному инциденту зарегистрировано в восьмом отделе полиции Верх-Исетского района. Установлено, что мужчина, упав на дорогу, выжил», — пояснили в ведомстве.

По данному происшествию проводится проверка. «По ее результатам будет принято обоснованное процессуальное решение», — резюмировали в УМВД по Екатеринбургу.

Инцидент произошел в ночь на 25 декабря на пересечении улицы Серафимы Дерябиной и улицы Репина. Информация о ЧП появилась в соцсетях.

Инцидент произошел ночью 25 декабря
Фото:

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В Екатеринбурге мужчина, упавший с автомобильного моста на дорогу, выжил. Об этом URA.RU рассказали в УМВД по Екатеринбургу. «Сообщение по данному инциденту зарегистрировано в восьмом отделе полиции Верх-Исетского района. Установлено, что мужчина, упав на дорогу, выжил», — пояснили в ведомстве. По данному происшествию проводится проверка. «По ее результатам будет принято обоснованное процессуальное решение», — резюмировали в УМВД по Екатеринбургу. Инцидент произошел в ночь на 25 декабря на пересечении улицы Серафимы Дерябиной и улицы Репина. Информация о ЧП появилась в соцсетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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