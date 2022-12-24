24 декабря 2022

Разработчик игры Stalker погиб под Бахмутом

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Разработчик Stalker погиб во время боевых действий Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе боевых действий под Бахмутом (Артемовск) погиб один из разработчиков серии компьютерных игр Stalker Владимир Ежов. Об этом сообщают украинские СМИ.

«[В зоне спецоперации] погиб один из разработчиков игры Stalker Владимир „Fresh“ Ежов», — пишет telegram-канал «Украина Online». Отмечается, что Ежов погиб во время боевых действий под Бахмутом (Артемовск). Об этом сообщили его знакомые. Разработчику было 38 лет.

Ежов работал геймдизайнером в украинской компании GSC Game World, которая разработала такие компьютерные игры, как Stalker и «Казаки». Первая часть «Казаков» была выпущена компанией в 2001 году.

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В ходе боевых действий под Бахмутом (Артемовск) погиб один из разработчиков серии компьютерных игр Stalker Владимир Ежов. Об этом сообщают украинские СМИ. «[В зоне спецоперации] погиб один из разработчиков игры Stalker Владимир „Fresh“ Ежов», — пишет telegram-канал «Украина Online». Отмечается, что Ежов погиб во время боевых действий под Бахмутом (Артемовск). Об этом сообщили его знакомые. Разработчику было 38 лет. Ежов работал геймдизайнером в украинской компании GSC Game World, которая разработала такие компьютерные игры, как Stalker и «Казаки». Первая часть «Казаков» была выпущена компанией в 2001 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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