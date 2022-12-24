Разработчик игры Stalker погиб под Бахмутом

25 декабря 2022 в 08:12 Размер текста - 17 +

Разработчик Stalker погиб во время боевых действий Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе боевых действий под Бахмутом (Артемовск) погиб один из разработчиков серии компьютерных игр Stalker Владимир Ежов. Об этом сообщают украинские СМИ. «[В зоне спецоперации] погиб один из разработчиков игры Stalker Владимир „Fresh“ Ежов», — пишет telegram-канал «Украина Online». Отмечается, что Ежов погиб во время боевых действий под Бахмутом (Артемовск). Об этом сообщили его знакомые. Разработчику было 38 лет. Ежов работал геймдизайнером в украинской компании GSC Game World, которая разработала такие компьютерные игры, как Stalker и «Казаки». Первая часть «Казаков» была выпущена компанией в 2001 году.

В ходе боевых действий под Бахмутом (Артемовск) погиб один из разработчиков серии компьютерных игр Stalker Владимир Ежов. Об этом сообщают украинские СМИ. «[В зоне спецоперации] погиб один из разработчиков игры Stalker Владимир „Fresh“ Ежов», — пишет telegram-канал «Украина Online». Отмечается, что Ежов погиб во время боевых действий под Бахмутом (Артемовск). Об этом сообщили его знакомые. Разработчику было 38 лет. Ежов работал геймдизайнером в украинской компании GSC Game World, которая разработала такие компьютерные игры, как Stalker и «Казаки». Первая часть «Казаков» была выпущена компанией в 2001 году.