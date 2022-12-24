Байден наряжал елку с миской в руках. Фото

25 декабря 2022 в 09:24 Размер текста - 17 +

Джо Байден пожелал своим подписчикам в соцсети отличного Рождества Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент США Джо Байден поделился фотографией, где он наряжает рождественскую елку вместе со своей женой Джилл, держа в руках никелированную миску. Фото он опубликовал в своих социальных сетях. «Всего несколько завершающих штрихов! Надеюсь, вы и ваши близкие отлично проводите канун Рождества», — подписал Байден фото, опубликованное в его twitter-аккаунте. Пользователи соцсети начали выстраивать свои теории по поводу того, что находится в миске, которую держит американский президент. Кто-то предположил, что он взбивает в ней яйца, а некоторые считают, что в нее Байден собирал конфеты на Хеллоуин. Ранее часть американцев, отвечая на опрос телеканала Fox News, высказала мнения, что лучшим подарком на Рождество для них была бы отставка Байдена. Они призывали его уйти на пенсию или работать усерднее. Байден наряжает елку вместе со своей женой Фото: twitter-аккаунт Джо Байдена

Президент США Джо Байден поделился фотографией, где он наряжает рождественскую елку вместе со своей женой Джилл, держа в руках никелированную миску. Фото он опубликовал в своих социальных сетях. «Всего несколько завершающих штрихов! Надеюсь, вы и ваши близкие отлично проводите канун Рождества», — подписал Байден фото, опубликованное в его twitter-аккаунте. Пользователи соцсети начали выстраивать свои теории по поводу того, что находится в миске, которую держит американский президент. Кто-то предположил, что он взбивает в ней яйца, а некоторые считают, что в нее Байден собирал конфеты на Хеллоуин. Ранее часть американцев, отвечая на опрос телеканала Fox News, высказала мнения, что лучшим подарком на Рождество для них была бы отставка Байдена. Они призывали его уйти на пенсию или работать усерднее.