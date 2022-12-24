Обновленный терминал аэропорта Нового Уренгоя встретил первый самолет
Новый терминал аэропорта Нового Уренгоя принял первый тестовый самолет. Об этом сообщает telegram-канал «Ямал. Официально».
«На Ямале историческое событие — приземлился первый тестовый рейс в новый сказочный терминал аэропорта Нового Уренгоя», — сообщается в Telegram. Первые пассажиры сняли видео, как выглядит аэропорт внутри.
Ранее URA.RU рассказало, что аэропорт Нового Уренгоя получил разрешение на запуск от Ростехнадзора и Росавиации. Первый рейс Салехарда приземлился в аэропорту 25 декабря.
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