24 декабря 2022
23 декабря 2022
22 декабря 2022

В Новом Уренгое обновленный терминал принял первый самолет. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, шасси, рабочий аэропорта, проверка самолета
Обновленный терминал аэропорта Нового Уренгоя встретил первый самолет Фото:

Новый терминал аэропорта Нового Уренгоя принял первый тестовый самолет. Об этом сообщает telegram-канал «Ямал. Официально».

«На Ямале историческое событие — приземлился первый тестовый рейс в новый сказочный терминал аэропорта Нового Уренгоя», — сообщается в Telegram. Первые пассажиры сняли видео, как выглядит аэропорт внутри.

Ранее URA.RU рассказало, что аэропорт Нового Уренгоя получил разрешение на запуск от Ростехнадзора и Росавиации. Первый рейс Салехарда приземлился в аэропорту 25 декабря.

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Новый терминал аэропорта Нового Уренгоя принял первый тестовый самолет. Об этом сообщает telegram-канал «Ямал. Официально». «На Ямале историческое событие — приземлился первый тестовый рейс в новый сказочный терминал аэропорта Нового Уренгоя», — сообщается в Telegram. Первые пассажиры сняли видео, как выглядит аэропорт внутри. Ранее URA.RU рассказало, что аэропорт Нового Уренгоя получил разрешение на запуск от Ростехнадзора и Росавиации. Первый рейс Салехарда приземлился в аэропорту 25 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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