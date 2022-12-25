Офицер НМ ЛНР Марочко назвал наиболее опасных бойцов в ВСУ

Офицер НМ ЛНР Марочко: фашисты в ВСУ представляют самую серьезную опасность

25 декабря 2022 в 14:12 Размер текста - 17 +

Украинские военные, которых заставили брать в руки оружие, переходят на сторону России, сказал Андрей Марочко Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Наибольшую опасность в рядах Вооруженных сил Украины представляют военные, разделяющие принципы фашисткой идеологии. Об этом в разговоре с URA.RU заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. «Наиболее опасные те, кто мотивирован. То есть националисты, фашисты, радикалы, которые проповедуют фашистскую идеологию. Они действительно опасны. Потому что у них нет никаких морально-этических признаков. Они готовы убивать женщин, стариков, детей без всякого зазрения совести. Эти люди наносят удары по мирным городам и районам, где даже нет наших военнослужащих. Эта категория граждан как раз и должна быть демилитаризирована и денацифицирована. Поскольку по-другому с ними общаться не получится. Все мы помним, сколько мы пытались мирным путем решить конфликт, но ничего не вышло», — сказал Андрей Марочко. В ВСУ есть и более безобидная категория, военные из которой даже переходят на сторону России, отметил офицер. «К менее опасным я бы отнес тех граждан, которые менее мотивированы. Их силой отправили на линию боевого соприкосновения. Они сейчас массово отказываются выполнять преступные приказы, что заставило командование вводить уже более жесткие меры в отношении подчиненного личного состава. Очень много сейчас пытаются дезертировать, покинуть позиции, перейти на нашу сторону», — объяснил собеседник URA.RU. Ранее стало известно, что на Украине возрождают, уничтоженный и частично взятый в плен российскими военными в Мариуполе, военный полк «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). Их представитель заявил, что ждет мотивированных добровольцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Наибольшую опасность в рядах Вооруженных сил Украины представляют военные, разделяющие принципы фашисткой идеологии. Об этом в разговоре с URA.RU заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. «Наиболее опасные те, кто мотивирован. То есть националисты, фашисты, радикалы, которые проповедуют фашистскую идеологию. Они действительно опасны. Потому что у них нет никаких морально-этических признаков. Они готовы убивать женщин, стариков, детей без всякого зазрения совести. Эти люди наносят удары по мирным городам и районам, где даже нет наших военнослужащих. Эта категория граждан как раз и должна быть демилитаризирована и денацифицирована. Поскольку по-другому с ними общаться не получится. Все мы помним, сколько мы пытались мирным путем решить конфликт, но ничего не вышло», — сказал Андрей Марочко. В ВСУ есть и более безобидная категория, военные из которой даже переходят на сторону России, отметил офицер. «К менее опасным я бы отнес тех граждан, которые менее мотивированы. Их силой отправили на линию боевого соприкосновения. Они сейчас массово отказываются выполнять преступные приказы, что заставило командование вводить уже более жесткие меры в отношении подчиненного личного состава. Очень много сейчас пытаются дезертировать, покинуть позиции, перейти на нашу сторону», — объяснил собеседник URA.RU. Ранее стало известно, что на Украине возрождают, уничтоженный и частично взятый в плен российскими военными в Мариуполе, военный полк «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). Их представитель заявил, что ждет мотивированных добровольцев.