24 декабря 2022
23 декабря 2022

В России используют опыт ЯНАО в строительстве аэропортов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Осмотр полпредом президента Николаем Цукановым стройки в Челябинском аэропорту и строительство конгресс-холла Таганай. Саммит ШОС и БРИКС. Челябинск, стройка в челябинском аэропорту
Опыт Ямала в концессионном строительстве будет использоваться в РФ Фото:

Концессионный опыт ЯНАО при строительстве аэропортовых объектов может быть распространен на подобные проекты по всей России. Об этом заявил заместитель главы Росавиации Владимир Потешкин.

«[Открытие нового терминала] — знаковое событие. Масштабирование данных проектов ожидается и оно будет по стране», — сказал Владимир Потешкин в интервью телеканалу «Россия», отрывок из которого размещен в telegram-канале «Ямал. Официально».

Терминал в Новом Уренгое был построен в рамках концессионного соглашения. Сотрудничество властей региона и бизнеса дало хорошие результаты.

Ранее URA.RU рассказало, что обновленный терминал в аэропорту Нового Уренгоя соответствует всем техническим требованиям. Работа терминала в тестовом режиме уже запущена.

Видео: telegram-канал «Ямал. Официально»

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Концессионный опыт ЯНАО при строительстве аэропортовых объектов может быть распространен на подобные проекты по всей России. Об этом заявил заместитель главы Росавиации Владимир Потешкин. «[Открытие нового терминала] — знаковое событие. Масштабирование данных проектов ожидается и оно будет по стране», — сказал Владимир Потешкин в интервью телеканалу «Россия», отрывок из которого размещен в telegram-канале «Ямал. Официально». Терминал в Новом Уренгое был построен в рамках концессионного соглашения. Сотрудничество властей региона и бизнеса дало хорошие результаты. Ранее URA.RU рассказало, что обновленный терминал в аэропорту Нового Уренгоя соответствует всем техническим требованиям. Работа терминала в тестовом режиме уже запущена. Видео: telegram-канал «Ямал. Официально»
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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