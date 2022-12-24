Опыт Ямала в концессионном строительстве будет использоваться в РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Концессионный опыт ЯНАО при строительстве аэропортовых объектов может быть распространен на подобные проекты по всей России. Об этом заявил заместитель главы Росавиации Владимир Потешкин.

«[Открытие нового терминала] — знаковое событие. Масштабирование данных проектов ожидается и оно будет по стране», — сказал Владимир Потешкин в интервью телеканалу «Россия», отрывок из которого размещен в telegram-канале «Ямал. Официально».

Терминал в Новом Уренгое был построен в рамках концессионного соглашения. Сотрудничество властей региона и бизнеса дало хорошие результаты.

Ранее URA.RU рассказало, что обновленный терминал в аэропорту Нового Уренгоя соответствует всем техническим требованиям. Работа терминала в тестовом режиме уже запущена.

Видео: telegram-канал «Ямал. Официально»