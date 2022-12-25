Полковник Макгрегор раскрыл, о чем на самом деле просил Зеленский в США

Полковник Макгрегор: Зеленский потребовал от США спасти Украину

25 декабря 2022 в 17:22 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский выступил в Конгрессе США Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский своим визитом в Вашингтон призывал США спасти его страну. Такое мнение высказал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. «Эти люди на пределе своих возможностей. Зеленский сказал людям в ЦРУ, Пентагоне и Белом доме, что если вы не придете и не спасете нас, то мы будем уничтожены», — заявил Макгрегор в интервью youtube-каналу Judging Freedom . Зеленский побывал в Вашингтоне и выступил в Конгрессе. Поводом для обсуждения стала спецоперация РФ на Украине. Американская газета The Washington Post сообщила, что Зеленский пытался убедить США, что он может победить Россию. Украина и США разошлись во взглядах по поводу завершения конфликта с Россией, считает специалист в области внешней политики Дэниэл Депетрис.

Президент Украины Владимир Зеленский своим визитом в Вашингтон призывал США спасти его страну. Такое мнение высказал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. «Эти люди на пределе своих возможностей. Зеленский сказал людям в ЦРУ, Пентагоне и Белом доме, что если вы не придете и не спасете нас, то мы будем уничтожены», — заявил Макгрегор в интервью youtube-каналу Judging Freedom. Зеленский побывал в Вашингтоне и выступил в Конгрессе. Поводом для обсуждения стала спецоперация РФ на Украине. Американская газета The Washington Post сообщила, что Зеленский пытался убедить США, что он может победить Россию. Украина и США разошлись во взглядах по поводу завершения конфликта с Россией, считает специалист в области внешней политики Дэниэл Депетрис.