WP: Зеленский провалил попытку убедить Белый дом в «победе» Украины над РФ

24 декабря 2022 в 00:06 Размер текста - 17 +

Зеленский хотел убедить Байдена в способности Украины победить Россию Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США пытался убедить американского лидера Джо Байдена в способности Киева одержать победу над Россией. Однако, по информации источников, американская сторона осталась скептически настроенной к заявлениям Зеленского. «Зеленский во время короткой встречи с Байденом и законодателями пытался доказать, что Украина способна победить в конфликте с Россией. Американские чиновники утверждают, что это маловероятно», — пишет The Washington Post . Источники газеты утверждают, что Зеленский ставил перед собой цель заручиться поддержкой скептически настроенных должностных лиц США перед боевыми действиями, которые запланированы на зиму. Зеленский посетил Белый дом 21 декабря. Он приезжал с определенной целью — запросить большую поддержку со стороны США. Американская газета The Wall Street Journal писала, что просьбы Зеленского о новых поставках американского оружия ведут исключительно к сценарию продолжения боевых действий. Байден поддержал украинского президента, однако Вашингтон не предоставил Киеву танки, истребители и высокоточные ракеты. В Кремле заявили, что встреча лидеров двух государств не привнесла в ситуацию ничего нового.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США пытался убедить американского лидера Джо Байдена в способности Киева одержать победу над Россией. Однако, по информации источников, американская сторона осталась скептически настроенной к заявлениям Зеленского. «Зеленский во время короткой встречи с Байденом и законодателями пытался доказать, что Украина способна победить в конфликте с Россией. Американские чиновники утверждают, что это маловероятно», — пишет The Washington Post. Источники газеты утверждают, что Зеленский ставил перед собой цель заручиться поддержкой скептически настроенных должностных лиц США перед боевыми действиями, которые запланированы на зиму. Зеленский посетил Белый дом 21 декабря. Он приезжал с определенной целью — запросить большую поддержку со стороны США. Американская газета The Wall Street Journal писала, что просьбы Зеленского о новых поставках американского оружия ведут исключительно к сценарию продолжения боевых действий. Байден поддержал украинского президента, однако Вашингтон не предоставил Киеву танки, истребители и высокоточные ракеты. В Кремле заявили, что встреча лидеров двух государств не привнесла в ситуацию ничего нового.