В Екатеринбурге открылся масштабный крытый парк аттракционов

В Екатеринбурге открылся парк развлечений и стартовала «ЭкспоЕлка»

Парк развлечений будет работать до 8 января Фото: Размик Закарян © URA.RU

В «Екатеринбург-Экспо» стартовали новогодние дни — с 25 декабря на площадке начал работу большой парк развлечений, где юные свердловчане смогут попрыгать на батуте, освоит VR-зону и оседлать механического быка. Также для детей подготовлены спектакли. Об этом на презентации рассказал генеральный директор «Екатеринбург-Экспо» Игорь Данилов.

«Традиционно ждет большой парк развлечений, появляются новые аттракционы — этом году большая VR-зона, 5D-кинотеатр, стараемся каждый год делать что-то новое. Будет также интересный большой спектакль „Чудеса случаются“ в главном зале конгресс-центра», — заявил Данилов. На открытие «ЭкспоЕлки» он пришел со своими детьми, которых считает беспристрастными критиками — они первыми опробовали все аттракционы.

Кроме этого, жителей города ждет инновация — 30-метровая живая елка, каток и ледовый городок, который расположен во внутреннем дворе выставочной площадки. Все развлечения на улице бесплатные — они запущены совместно с администрацией Екатеринбурга. Также в «Экспо» пройдет социальная программа, которую поддержали власти города и правительство Свердловской области.

«Начиная с завтрашнего дня и до Нового года все дни — это корпоративные дни, как мы их называем: мы ждем детей мобилизованных и ребят из неблагополучных семей. В этом году такое рекордное количество дней [под социальные группы] — множество детей может прийти на елку, для них это совершенно бесплатно», — пояснил гендиректор «Екатеринбург-Экспо».

«ЭкспоЕлка» будет работать с 25 декабря по 8 января ежедневно с 10.00 до 22.00. Аттракционы являются безлимитными, стоимость одного билета — 1590 рублей. Вход в ледовый городок бесплатный.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге появится альтернатива новогоднему городку на площади 1905 года. В «Екатеринбург-Экспо» под новогодние развлечения отвели три площадки выставочного центра. Между «Екатеринбург-Экспо» и центром города будут ходить бесплатные автобусы.