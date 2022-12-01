В Екатеринбурге появится новая масштабная новогодняя площадка для детей

Интерактивный спектакль «Чудеса случаются» пройдет на сцене «Екатеринбург-Экспо» Фото: предоставлено организаторами «ЭкспоЕлки»

Альтернатива новогоднему городку на площади 1905 года появится в «Екатеринбург-Экспо» с 24 декабря по 8 января. Она будет называться «ЭкспоЕлка» и займет три площадки выставочного центра. Там разместятся аттракционы, каток, бесплатные горки, ледяные лабиринты и ярмарки. Об этом URA.RU рассказали организаторы площадки.

«С 24 декабря по 8 января в „Екатеринбург-Экспо“ будет работать „ЭкспоЕлка“ — одно из самых масштабных новогодних шоу на Урале. Для проведения любимого детского праздника будут задействованы несколько площадок. В конгресс-центре будет проходить главное новогоднее шоу — интерактивный спектакль „Чудеса случаются“», — заявили организаторы. Самый большой павильон «Екатеринбург-Экспо» отдадут под парк безлимитных аттракционов.

На парковке перед выставочным центром екатеринбуржцев будет ждать ледяной городок, большой каток с прокатом коньков, бесплатные горки, 30-метровая елка, ледяной лабиринт, а также ярмарка и ежедневная праздничная программа с аниматорами. Вход в парк будет бесплатным. Между «Екатеринбург-Экспо» и центром города будут ходить бесплатные автобусы.

Организаторы уточнили, что для детей мобилизованных будут действовать скидки на билеты. Чтобы получить льготу, родитель должен предоставить документ о родстве мобилизованного и ребенка, а также справку из военкомата о том, что мужчина проходит службу в рамках частичной мобилизации.

Ранее администрация Екатеринбурга анонсировала, что в этом году праздничной площадкой станет и территория МВЦ «Екатеринбург-Экспо», где также пройдут новогодние мероприятия. Мэрия обещала, что между площадью и выставочным центром будет запущен бесплатный шаттл.

Шоу для детей пройдет в выставочном центре Фото: предоставлено организаторами «ЭкспоЕлки»

Детей ждут необычные представления Фото: предоставлено организаторами «ЭкспоЕлки»

Новогоднее шоу в рамках «ЭкспоЕлки» обещает быть запоминающимся Фото: предоставлено организаторами «ЭкспоЕлки»

Для детей также будут организованы активности возле «Екатеринбург-Экспо» Фото: предоставлено организаторами «ЭкспоЕлки»