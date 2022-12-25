Рогозин объяснил, зачем поехал на фронт

Рогозин отправился в зону СВО, потому что считает себя «донецким»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отправился на фронт потому что считает себя донецким. Об этом заявил сам Рогозин.
«Мы, естественно, не делим пострадавших на „своих и чужих“. Я сам себя уже давно считаю донецким, иначе бы не приехал сюда и не принимал бы участия в боях за освобождение Донбасса», — написал Рогозин в своем
В ноябре Рогозин возглавил группу военных советников в зоне спецоперации. 21 декабря ВСУ обстреляли гостиницу, где бывший глава «Роскосмоса» отмечал свой день рождения, сообщает информационный портал VSE42.Ru. Украинские силы заявили, что причиной удара стало пересечение Рогозиным украинской границы. 24 декабря Рогозина доставили в госпиталь Подмосковья.
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