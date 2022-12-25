В Нижневартовске (ХМАО) местные жители пожаловались на фигуры в снежном городке. Нанесенная на них краска пачкает одежду. Пост с фотографиями опубликован в группе «Типичный Нижневартовск».
«Уважаемые подписчики и жители Нижневартовска, будьте осторожны. Снежные фигуры на площади могут портить одежду, обувь, сумки и прочее», — написал анонимный автор.
В комментариях пользователи возмущены окрашиванием фигур краской, и просят принять меры. «Массово писать претензии в администрацию за испорченные личные вещи», — предложила Светлана Грищенко. «Полностью согласна, пуховик у ребенка чистили, утром будет видно результат. Так обидно, ребенок ходил испачканный», — добавила Верочка Фунтикова. Наталья Квитецкая поделилась, что ее муж также испачкал верхнюю одежду. «Надо убирать эти фигуры с площади, чтобы не позориться и не портить вещи людям», — написала Татьяна Акутина. Под постом опубликовано более 60 возмущенных комментариев жителей.
В администрацию Нижневартовска направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
Ранее сообщалось, что в Нижневартовске подрядчику дали два дня, чтобы исправить ледовую скульптуру Снегурочки и снежный городок. Работники подрядной организации ООО «Проминвестэнерго» после обрушившейся критики жителей переделали лицо скандальной Снегурочки, а зайца, который также не понравился нижневартовцам, демонтировали.
Краска, нанесенная на снежные фигуры, марает одежду
В Нижневартовске (ХМАО) местные жители пожаловались на фигуры в снежном городке. Нанесенная на них краска пачкает одежду. Пост с фотографиями опубликован в группе «Типичный Нижневартовск». «Уважаемые подписчики и жители Нижневартовска, будьте осторожны. Снежные фигуры на площади могут портить одежду, обувь, сумки и прочее», — написал анонимный автор. В комментариях пользователи возмущены окрашиванием фигур краской, и просят принять меры. «Массово писать претензии в администрацию за испорченные личные вещи», — предложила Светлана Грищенко. «Полностью согласна, пуховик у ребенка чистили, утром будет видно результат. Так обидно, ребенок ходил испачканный», — добавила Верочка Фунтикова. Наталья Квитецкая поделилась, что ее муж также испачкал верхнюю одежду. «Надо убирать эти фигуры с площади, чтобы не позориться и не портить вещи людям», — написала Татьяна Акутина. Под постом опубликовано более 60 возмущенных комментариев жителей. В администрацию Нижневартовска направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что в Нижневартовске подрядчику дали два дня, чтобы исправить ледовую скульптуру Снегурочки и снежный городок. Работники подрядной организации ООО «Проминвестэнерго» после обрушившейся критики жителей переделали лицо скандальной Снегурочки, а зайца, который также не понравился нижневартовцам, демонтировали.