В Челябинске подан иск на банкротство оборонного завода. Скрин

26 декабря 2022 в 00:40 Размер текста - 17 +

Иск в арбитражный суд подал производитель спецодежды из Иваново Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Производитель спецодежды из Иваново подал иск о банкротстве оборонно-промышленного предприятия из Челябинска АО «Сигнал» (входит в ГК «Ростех» и холдинг АО «НПК «Техмаш»). Сумма исковых требований составляет чуть больше 1 млн рублей, говорится в картотеке дел арбитражного суда Челябинской области. «ООО „ГУП Бисер“ подало заявление о признании должника АО „Сигнал“ банкротом. Сумма исковых требований 1038293,44», — говорится в документах суда. В мае «ГУП Бисер» судился с «Сигналом» из-за долгов по договорам поставки на сумму 1,1 млн рублей. Согласно материалам судебного разбирательства, в 2020 году ивановское предприятие поставило «Сигналу» спецодежду на 1,39 млн рублей. Однако покупатель оплатил за товар только 262 тысячи рублей, а остальное обещал перечислить позже, но так этого и не сделал. Суд удовлетворил иск частично, обязав «Сигнал» оплатить 993 тысячи рублей за товар, а также неустойку и судебные расходы. Ранее сообщалось, что банкротящийся Миасский машиностроительный завод (Челябинская область), входящий в структуру «Роскосмоса», попал под санкции со стороны Японии. Задолженность образовалась из-за малого объема заказов. Предприятие не может покрыть расходы. Скрин с сервиса «СБИС»

Производитель спецодежды из Иваново подал иск о банкротстве оборонно-промышленного предприятия из Челябинска АО «Сигнал» (входит в ГК «Ростех» и холдинг АО «НПК «Техмаш»). Сумма исковых требований составляет чуть больше 1 млн рублей, говорится в картотеке дел арбитражного суда Челябинской области. «ООО „ГУП Бисер“ подало заявление о признании должника АО „Сигнал“ банкротом. Сумма исковых требований 1038293,44», — говорится в документах суда. В мае «ГУП Бисер» судился с «Сигналом» из-за долгов по договорам поставки на сумму 1,1 млн рублей. Согласно материалам судебного разбирательства, в 2020 году ивановское предприятие поставило «Сигналу» спецодежду на 1,39 млн рублей. Однако покупатель оплатил за товар только 262 тысячи рублей, а остальное обещал перечислить позже, но так этого и не сделал. Суд удовлетворил иск частично, обязав «Сигнал» оплатить 993 тысячи рублей за товар, а также неустойку и судебные расходы. Ранее сообщалось, что банкротящийся Миасский машиностроительный завод (Челябинская область), входящий в структуру «Роскосмоса», попал под санкции со стороны Японии. Задолженность образовалась из-за малого объема заказов. Предприятие не может покрыть расходы.