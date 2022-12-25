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В Челябинске подан иск на банкротство оборонного завода. Скрин

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Виды Челябинска, арбитражный суд, город челябинск
Иск в арбитражный суд подал производитель спецодежды из Иваново Фото:

Производитель спецодежды из Иваново подал иск о банкротстве оборонно-промышленного предприятия из Челябинска АО «Сигнал» (входит в ГК «Ростех» и холдинг АО «НПК «Техмаш»). Сумма исковых требований составляет чуть больше 1 млн рублей, говорится в картотеке дел арбитражного суда Челябинской области.

«ООО „ГУП Бисер“ подало заявление о признании должника АО „Сигнал“ банкротом. Сумма исковых требований 1038293,44», — говорится в документах суда.

В мае «ГУП Бисер» судился с «Сигналом» из-за долгов по договорам поставки на сумму 1,1 млн рублей. Согласно материалам судебного разбирательства, в 2020 году ивановское предприятие поставило «Сигналу» спецодежду на 1,39 млн рублей. Однако покупатель оплатил за товар только 262 тысячи рублей, а остальное обещал перечислить позже, но так этого и не сделал. Суд удовлетворил иск частично, обязав «Сигнал» оплатить 993 тысячи рублей за товар, а также неустойку и судебные расходы.

Ранее сообщалось, что банкротящийся Миасский машиностроительный завод (Челябинская область), входящий в структуру «Роскосмоса», попал под санкции со стороны Японии. Задолженность образовалась из-за малого объема заказов. Предприятие не может покрыть расходы.

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Производитель спецодежды из Иваново подал иск о банкротстве оборонно-промышленного предприятия из Челябинска АО «Сигнал» (входит в ГК «Ростех» и холдинг АО «НПК «Техмаш»). Сумма исковых требований составляет чуть больше 1 млн рублей, говорится в картотеке дел арбитражного суда Челябинской области. «ООО „ГУП Бисер“ подало заявление о признании должника АО „Сигнал“ банкротом. Сумма исковых требований 1038293,44», — говорится в документах суда. В мае «ГУП Бисер» судился с «Сигналом» из-за долгов по договорам поставки на сумму 1,1 млн рублей. Согласно материалам судебного разбирательства, в 2020 году ивановское предприятие поставило «Сигналу» спецодежду на 1,39 млн рублей. Однако покупатель оплатил за товар только 262 тысячи рублей, а остальное обещал перечислить позже, но так этого и не сделал. Суд удовлетворил иск частично, обязав «Сигнал» оплатить 993 тысячи рублей за товар, а также неустойку и судебные расходы. Ранее сообщалось, что банкротящийся Миасский машиностроительный завод (Челябинская область), входящий в структуру «Роскосмоса», попал под санкции со стороны Японии. Задолженность образовалась из-за малого объема заказов. Предприятие не может покрыть расходы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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