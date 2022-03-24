Япония ввела санкции в адрес Миасского машиностроительного завода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В отношении Миасского машиностроительного завода (Челябинская область), входящего в структуру «Роскосмоса», введены санкции со стороны Японии. Официальный документ опубликовало МИД Японии на своем сайте.

«Включить в санкционный список Миасский машиностроительный завод, располагающийся по адресу Миасс, Тургоякское шоссе, 1. Предприятие также известно под псевдонимами АО Миасский машиностроительный завод и ОАО ММЗ», — говорится в тексте документа.

URA.RU связалось с предприятием. Получить комментарий не удалось.

Машиностроительный завод входит в структуру «Роскосмоса». Владельцем оборонного предприятия является ГРЦ Им. Макеева. В данный момент на заводе идет процедура банкротства. Задолженность образовалась из-за малого объема заказов. Предприятие не может покрыть расходы. К тому же, завод вынужден оплачивать значительные проценты по кредитам. Решением арбитражного суда региона на предприятии ведется внешнее наблюдение.

Ранее сообщалось, что в санкционный список Японии попала 81 организация РФ, и 25 россиян. Среди них родственники пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главы «Роснефти» Игоря Сечина и предпринимателей Ротенбергов.

Санкционные ограничения вводятся в адрес России после начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что страна попала бы под санкции, даже если бы не начала операцию, ведь западным лидерам не нужна сильная Россия. Ограничениями они хотят ослабить российскую экономику, навредить каждому россиянину. Путин заявил, что такие методы похожи на войну.

Миасский машиностроительный завод в санкционном списке Япинии Скрин: Официальный документ МИД Японии

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