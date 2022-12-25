Медведев дал оценку нынешним отношениям России и Запада

Зампред Совбеза РФ Медведев: на десятилетия вперед о нормальных отношениях с Западом можно забыть

26 декабря 2022 в 01:32 Размер текста - 17 +

Россия сможет существовать без Запада, заявил Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отношения России с Западом не наладятся даже через десятилетия. РФ сможет существовать без западных властей и будет ждать появления новых разумных лидеров. Об этом рассказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «На годы, может быть, на десятилетия вперед о нормальных отношениях с Западом можно забыть. Это не наш выбор. Теперь — обойдемся без них, до тех пор, пока к власти там не придет новое поколение разумных политиков», — заявил Медведев во время интервью изданию «Российская газета». Он добавил, что Россия будет развивать отношения с другими странами. Медведев отметил, что Россию никому не удастся подчинить. «Блудливые руки англосаксов и других стран, „присягнувших тьме“, были коротки даже в самые тяжелые для нас времена. Не выйдет и сейчас», — добавил Медведев. Ранее Медведев предрек развал союзов стран Запада. По его словам, у объединений имеются разногласия, в частности «перед лицом «общего врага».

Отношения России с Западом не наладятся даже через десятилетия. РФ сможет существовать без западных властей и будет ждать появления новых разумных лидеров. Об этом рассказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «На годы, может быть, на десятилетия вперед о нормальных отношениях с Западом можно забыть. Это не наш выбор. Теперь — обойдемся без них, до тех пор, пока к власти там не придет новое поколение разумных политиков», — заявил Медведев во время интервью изданию «Российская газета». Он добавил, что Россия будет развивать отношения с другими странами. Медведев отметил, что Россию никому не удастся подчинить. «Блудливые руки англосаксов и других стран, „присягнувших тьме“, были коротки даже в самые тяжелые для нас времена. Не выйдет и сейчас», — добавил Медведев. Ранее Медведев предрек развал союзов стран Запада. По его словам, у объединений имеются разногласия, в частности «перед лицом «общего врага».