25 декабря 2022
24 декабря 2022
23 декабря 2022

Тюменская область попала в топ-10 регионов РФ по ключевым показателям 2022 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменская область заняла 10 место в РИА Рейтинге Фото:

Тюменская область заняла 10 место в рейтинге российских регионов по итогам 2022 года. Об этом сообщается в исследовании РИА Рейтинг.

«Тюменская область — 10 место. Итоговый рейтинговый балл — 59,55», — рассказали аналитики. Лидерами топа стали Москва, Санкт-Петербург и Татарстан.

Рейтинг составлялся на основе данных прошлых исследований. Учитывались такие показатели, как качество жизни, материальное благополучие населения и состояние рынка труда за 2022 год.

Ранее URA.RU писало, что Тюменская область стала лидером по ESG-показателям (экология, социальное развитие, корпоративное управление). Также в топ вошли Татарстан, Белгородская область и Санкт-Петербург.

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Тюменская область заняла 10 место в рейтинге российских регионов по итогам 2022 года. Об этом сообщается в исследовании РИА Рейтинг. «Тюменская область — 10 место. Итоговый рейтинговый балл — 59,55», — рассказали аналитики. Лидерами топа стали Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Рейтинг составлялся на основе данных прошлых исследований. Учитывались такие показатели, как качество жизни, материальное благополучие населения и состояние рынка труда за 2022 год. Ранее URA.RU писало, что Тюменская область стала лидером по ESG-показателям (экология, социальное развитие, корпоративное управление). Также в топ вошли Татарстан, Белгородская область и Санкт-Петербург.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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