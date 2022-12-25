Тюменская область попала в топ-10 регионов РФ по ключевым показателям 2022 года

Тюменская область заняла 10 место в РИА Рейтинге
Тюменская область заняла 10 место в рейтинге российских регионов по итогам 2022 года. Об этом сообщается в исследовании РИА Рейтинг.
«Тюменская область — 10 место. Итоговый рейтинговый балл — 59,55», — рассказали аналитики. Лидерами топа стали Москва, Санкт-Петербург и Татарстан.
Рейтинг составлялся на основе данных прошлых исследований. Учитывались такие показатели, как качество жизни, материальное благополучие населения и состояние рынка труда за 2022 год.
Ранее URA.RU писало, что Тюменская область стала лидером по ESG-показателям (экология, социальное развитие, корпоративное управление). Также в топ вошли Татарстан, Белгородская область и Санкт-Петербург.
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