25 декабря 2022
24 декабря 2022

В ХМАО женщина напала на детей на горке

© Служба новостей «URA.RU»
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Ледовый городок. Челябинск, ледовый городок, горка
Женщина накинулась на детей с криками Фото:

В Лангепасе (ХМАО) на горке женщина накинулась на детей с криками. Об этом сообщается в группе «Подслушано Лангепас» в соцсети «ВКонтакте».

«Женщина накинулась на детей, начав на них кричать, покрывать матами, так мало того еще и дергать их, швыряя. После чего одного ребенка схватила за руку и стала выворачивать, из-за чего у ребенка теперь перелом пальца, и опухшая рука, есть заключение врача», — написал анонимный автор. Он добавил, что после конфликта женщина удалилась. Автор через соцсети хочет разыскать горожанку. В комментариях пользователи призывают автора написать заявление в полицию.

В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что жительница Нефтеюганска вцепилась зубами в бедро сотрудницы полиции, обматерив ее. Женщину задержали за распитие спиртных напитков в общественном месте.

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В Лангепасе (ХМАО) на горке женщина накинулась на детей с криками. Об этом сообщается в группе «Подслушано Лангепас» в соцсети «ВКонтакте». «Женщина накинулась на детей, начав на них кричать, покрывать матами, так мало того еще и дергать их, швыряя. После чего одного ребенка схватила за руку и стала выворачивать, из-за чего у ребенка теперь перелом пальца, и опухшая рука, есть заключение врача», — написал анонимный автор. Он добавил, что после конфликта женщина удалилась. Автор через соцсети хочет разыскать горожанку. В комментариях пользователи призывают автора написать заявление в полицию. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что жительница Нефтеюганска вцепилась зубами в бедро сотрудницы полиции, обматерив ее. Женщину задержали за распитие спиртных напитков в общественном месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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