В ХМАО женщина напала на детей на горке

26 декабря 2022 в 07:57 Размер текста - 17 +

Женщина накинулась на детей с криками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Лангепасе (ХМАО) на горке женщина накинулась на детей с криками. Об этом сообщается в группе «Подслушано Лангепас» в соцсети «ВКонтакте». «Женщина накинулась на детей, начав на них кричать, покрывать матами, так мало того еще и дергать их, швыряя. После чего одного ребенка схватила за руку и стала выворачивать, из-за чего у ребенка теперь перелом пальца, и опухшая рука, есть заключение врача», — написал анонимный автор. Он добавил, что после конфликта женщина удалилась. Автор через соцсети хочет разыскать горожанку. В комментариях пользователи призывают автора написать заявление в полицию. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что жительница Нефтеюганска вцепилась зубами в бедро сотрудницы полиции, обматерив ее. Женщину задержали за распитие спиртных напитков в общественном месте.

В Лангепасе (ХМАО) на горке женщина накинулась на детей с криками. Об этом сообщается в группе «Подслушано Лангепас» в соцсети «ВКонтакте». «Женщина накинулась на детей, начав на них кричать, покрывать матами, так мало того еще и дергать их, швыряя. После чего одного ребенка схватила за руку и стала выворачивать, из-за чего у ребенка теперь перелом пальца, и опухшая рука, есть заключение врача», — написал анонимный автор. Он добавил, что после конфликта женщина удалилась. Автор через соцсети хочет разыскать горожанку. В комментариях пользователи призывают автора написать заявление в полицию. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что жительница Нефтеюганска вцепилась зубами в бедро сотрудницы полиции, обматерив ее. Женщину задержали за распитие спиртных напитков в общественном месте.