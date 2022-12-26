Офицер НМ ЛНР Марочко: за ВСУ в Донбассе воюют наемники из 30 стран

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Наемники приезжают как из стран ближнего, так и дальнего зарубежья Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

С помощью мониторинга радиочастот в Донбассе были выявлены наемники в рядах ВСУ из более чем 30 стран. Об этом рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«В ходе мониторинга радиочастот в зоне ответственности второго армейского корпуса в рядах ВСУ выявлено присутствие наемников из более чем 30 стран», — цитирует Марочко РИА Новости. Отмечается, что страны из этого списка представляют как дальнее, так и ближнее зарубежье. По данным разведки, в переговорах превалирует текст на английском языке, а также присутствует речь выходцев из Германии, Франции, Италии и Польши.

Ранее Минобороны РФ отчитались об уничтожении на донецком направлении сводной тактической группы иностранных наемников. Также оказался поражен пункт временной дислокации наемников в Бахмуте (Артемовске) в ДНР, передает RT. Военный эксперт Роман Насонов выразил мнение, что увеличение числа иностранцев в рядах ВСУ связано с большим количеством случаев дезертирства, сообщает телеканал 360.

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С помощью мониторинга радиочастот в Донбассе были выявлены наемники в рядах ВСУ из более чем 30 стран. Об этом рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «В ходе мониторинга радиочастот в зоне ответственности второго армейского корпуса в рядах ВСУ выявлено присутствие наемников из более чем 30 стран», — цитирует Марочко РИА Новости. Отмечается, что страны из этого списка представляют как дальнее, так и ближнее зарубежье. По данным разведки, в переговорах превалирует текст на английском языке, а также присутствует речь выходцев из Германии, Франции, Италии и Польши. Ранее Минобороны РФ отчитались об уничтожении на донецком направлении сводной тактической группы иностранных наемников. Также оказался поражен пункт временной дислокации наемников в Бахмуте (Артемовске) в ДНР, передает RT. Военный эксперт Роман Насонов выразил мнение, что увеличение числа иностранцев в рядах ВСУ связано с большим количеством случаев дезертирства, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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