ФСБ проводит обыски в фирмах челябинского депутата

Силовики второй раз посещают офисы Олега Иванова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники УФСБ по Челябинской области и четвертого следственного управления СКР проводят обыски в фирмах депутата гордумы Челябинска Олега Иванова. Обыски 26 декабря начались с головного предприятия компании «АльфаСтрой», собственником и директором которой является депутат. В пресс-службе УФСБ URA.RU подтвердили проведение оперативно-следственных мероприятий совместно с коллегами СК, но от подробных комментариев отказались.

«По версии следствия, Иванов используя фиктивный документооборот, уклонился от уплаты налогов. Общая сумма неуплаченных налогов составила более 500 млн рублей. По данному факту четвертым следственным управлением Главного следственного управления СКР, возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты от налогов в особо крупном размере)», — сообщил URA.RU источник.

ООО «АльфаСтрой» занималось строительством и ремонтом офисных зданий для силовых структур и судебных органов. Осенью 2021 года сотрудники ФСБ уже проводили обыски в компании. Этому предшествовало заключение КСП региона о многочисленных нарушениях при строительстве здания стражного корпуса для областной психоневрологической больницы.

Налоговая служба также требовала арестовать активы челябинского депутата в размере 119 млн рублей в качестве учредителя ООО «Институт Альфарегионпроект». Однако в январе 2022 года суд принял сторону «АРП» и застройщик отбил претензии налоговой.

В ноябре арбитражный суд области также принял к рассмотрению заявление о банкротстве компании «АльфаСтрой» по иску одного из кредиторов. Сам Иванов является депутатом гордумы уже третий срок подряд. В думу он делегирован от Центрального райсовета депутатов. На звонки URA.RU Иванов не отвечает. Сотрудники правоохранительных органов обыски также не комментируют.