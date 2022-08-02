Депутат гордумы Челябинска освободил офисы из-под ареста

Ранее арест на имущество Олега Иванова был наложен по требованию налоговой инспекции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат гордумы Челябинска Олег Иванов сумел освободить из-под ареста свои офисы, квартиру, жилой дом и земельные участки в ходе судебных разбирательств с инспекции ФНС по Центральному району. Как следует из базы судебных дел, такое решение содержится в постановлении Арбитражного суда Уральского округа.

«28 июля 2022 года суд постановил отменить обеспечительные меры от 12.07.2022. Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда РФ», — говорится в определении Арбитражного суда Уральского округа (есть в распоряжении URA.RU).

Ранее арест на имущество депутата был наложен по требованию налоговой инспекции. ФНС Центрального района пыталась привлечь Иванова к субсидиарной ответственности в размере 119 млн рублей как учредителя ООО «Институт Альфарегионпроект». Иск был подан в феврале 2021 года, арест на имущество депутата и его жены наложили на сумму, указанную в иске. Однако в январе 2022 года суд принял сторону «АРП», отказав налоговой инспекции в ее требованиях, а затем застройщик отбил и персональные претензии.

В мае бизнесмен добился в Арбитражном суде региона снятия ареста. Налоговики оспорили это решение в вышестоящей инстанции, и 12 объектов недвижимости были арестованы вновь.

Депутат специализируется на строительстве офисных зданий, преимущественно для правоохранительных структур и судебных органов. Неприятности с бизнесом у него возникли после обысков ФСБ в его фирмах, которые прошли осенью 2021 года. В думе Иванов представляет Центральный райсовет Челябинска и не комментирует происходящее.